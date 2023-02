Egyre több előadóművész használja ki a háború szenvedéseit + videó

A V4NA hírügynökség szerint akár győzelmet is érhet a horvátoknak az Eurovíziós dalfesztiválon az Oroszország és Fehéroroszország viszonyát kifigurázó Mama SC című dal. A zenei versennyel foglalkozó egyik honlapon leadott voksok több mint felét a horvát előadó kapta, vagyis könnyen elképzelhető, hogy a tavalyi Eurovízióhoz hasonlóan most is politikai alapon dől el, ki lesz a győztes.

A horvát Let 3 zenekar mellett az ukrán versenyző is jó esélyekkel indul a címért.

Ukrajnát idén a TVORCHI nevű, 2018-ban alakult zenei duó képviseli. Tagjai az ukrajnai születésű Andrii Hutsuliak és a nigériai, színes bőrű Jimoh Augustus Kehinde. A zenekar szerint a Heart of Steel (Acélszív) című daluk a nukleáris hadviselés veszélyeire figyelmeztet. A dalszöveget az ukrajnai Azovsztal acélműben zajló harcok idején írták.

A dalversenyt egyébként tavaly az ukrán induló nyerte meg, így Ukrajna rendezte volna az ideit, helyette azonban a britek kapták meg a rendezés jogát. A versenyt májusban tartják Liverpoolban, de már most egyértelmű, hogy a teljes koncepciót áthatja majd az Ukrajnával való szimpatizálás. Még a színpadot is úgy alakították ki, hogy az egy Ukrajnának szánt széles ölelést jelképezzen.

A háborús helyzetet mások is az ismertségük növelésére használják ki, köztük egy orosz színész.

Max KomikaZe humorista és műsorvezető a közösségi médiában hatalmas követőtáborra tett szert, miután elkezdte kifigurázni Zelenszkij ukrán elnököt.

Egy háború nem vicc, borzalmas veszteségekkel jár, több százezer orosz és ukrán veszthette már életét a harcokban. Az elesett katonák számát nem lehet pontosan tudni, a becslések szerint 180-200 ezer orosz és 100 ezer ukrán halt meg vagy sebesült meg a háborúban.

Az áldozatok egyébként is magas száma a keleti Bakhmut városában és környékén zajló heves harcok közepette ugrott meg. Amerikai tisztviselők a The New York Timesszal és a The Wall Street Journallal azt közölték, hogy csak ebben a régióban száz áldozatnál is több lehetett naponta.

A városokban, falvakban is hatalmas pusztítást végez a háború, eddig több százezer ember menekült el és rengeteg otthon vált lakhatatlanná.

Borítókép: Let 3 zenekar (Fotó: Pixsell/Goran Kovacic)