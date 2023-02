Elutasítja az EPP Berlusconi szavait

Az Európai Néppárt hivatalosan is elhatárolódott Silvio Berlusconi kijelentésétől, melyben felelősségre vonta Zelenszkij ukrán elnököt a háború miatt és azonnali tűzszünetre szólította fel. A néppárt Twitter-üzenetet tett közzé, amelyben elutasítja Berlusconi szavait, hozzátéve, hogy a Hajrá, Olaszország! párt elnökének kijelentése nem tükrözi az EPP politikai irányvonalát. Ők továbbra is úgy látják, Oroszország a megszálló és Ukrajna az áldozat. A továbbiakban azt is leszögezték, nem engednek a Putyin-féle narratívának, Ukrajna továbbra is számíthat az Európai Néppárt támogatására – számolt be az Ansa hírügynökség

Kemény reakciót fogalmazott meg Berlusconi bejelentése kapcsán az ukrán kormány.

Zelenszkij tanácsosa, Mihajlo Podoljak szerint Berlusconi közismert személyiség, aki az orosz propaganda hangoztatásával és Putyin-barát kijelentéseivel károsítja Itália nemzetközi megítélését. A tanácsos szerint az olasz politikus levehetné az álarcot, és nyíltan kijelenthetné, hogy támogatja az ukrán nép lemészárlását. Oleg Nikolenko ukrán külügyi szószivő szerint Berlusconi értelmetlen szavaival „Putyin könyékig vérbe mártott kezét csókolja”, valamint kifejezésre juttatja az orosz diktátorhoz való lojalitását, miközben politikai és erkölcsi felhatalmazást ad a további vérontáshoz. Az ukrán szóvivő egyben hálájának is hangot adott, amiért Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azonnal megerősítette, hogy kormánya továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett. Több európai parlamenti képviselő is kritikát fogalmazott meg Berlusconi kijelentése kapcsán. Az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének elnöke, a spanyol származású Iratxe Garcia Twitter-bejegyzésben úgy fogalmazott, elborzasztják Berlusconi Ukrajnával kapcsolatos sokkoló kijelentései. Felteszi a kérdést, hogy valóban ezt az álláspontot vallja-e Giorgia Meloni olasz kormányfő és Antonio Tajani külügyminiszter is? Ezt követően pedig véleménynyilvánításra szólítotja fel az Európai Néppárt elnökét, Manfred Webert.

Guy Verhofstadt Twitter-bejegyzésben adott hangot felháborodásának. „Egyáltanán nem vicces, csak meggyengíti Ukrajna és Európa közötti együttműködést” – kommentálta a belga európai parlamenti képviselő, majd hozzáfűzte, hogy EPP igazán megszabadulhatna már Berlusconitól.

Borítókép: Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, a Forza Italia (Hajrá, Olaszország!) párt vezetője és szenátora (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)