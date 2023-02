Szijjártó Péter: Az emberéletek megmentése most a legfontosabb, ehhez azonnali tűzszünetre van szükség

A tárcavezető beszámolt arról is, hogy az együttműködés fejlesztéséről is tárgyaltak a szankciók által nem érintett területeken, például a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban, ahol már most is jelentős a magyar export. Hozzátette: a kölcsönös fuvarengedélyek lehetővé teszik, hogy a magyar és a belarusz vállalatok egymás országaiba szállítsanak.

Tájékoztatása szerint belpolitikai kérdéseket nem vitattak meg, kiemelte viszont a nemzeti kisebbségi jogok érvényesülésének, a vallásszabadság garantálásának fontosságát. Emellett tárgyaltak arról is, hogy a magyar kormány növelni fogja az Uszpenszkij-székesegyház felújításához adott forrásokat.

Újságírói kérdésre válaszolva megerősítette: „mi, magyarok nem szállítunk fegyvereket ebbe a háborúba, ugyanakkor az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre annak érdekében, hogy segítsünk a nehéz helyzetben lévő embereken”.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Magyarország azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szeretne elérni az ukrajnai háborúban.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról beszélt, hogy az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján a háború elhúzódására lehet következtetni. A tárcavezető kifejtette: Magyarország Ukrajnával szomszédos országként az elmúlt közel egy évben a háború minden azonnali következményével szembesült, köztük a több mint egymillió menekülttel, az egekbe szökő inflációval és a tízmilliárd euróval nagyobb nemzeti energiaszámlával. Emlékeztetett: minél tovább húzódik a háború, annál többen halnak meg. Leszögezte: Magyarország álláspontja a háború kitörése óta változatlan, azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szeretne elérni, mert csak ezek vezetnek el a békéhez, így az emberéletek megmentéséhez, aminél nincs fontosabb feladat.