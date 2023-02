Ukrajna egyelőre nem kap vadászgépeket a britektől

A brit védelmi miniszter szerint a belátható jövőben valószínűtlen brit vadászgépek átadása Ukrajnának. Ben Wallace, aki egy brit–olasz miniszteri találkozón vett részt Rómában, a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap pénteki ismertetése szerint a rendezvény utáni sajtótájékoztatón kijelentette: jóllehet Nagy-Britannia a nyugati szövetségesek közül elsőként kezdte meg ukrán pilóták kiképzését NATO-szabványoknak megfelelő katonai repülőgépek működtetésére, „azt azonban nem mondtuk, hogy feltétlenül vadászgépeket is küldünk Ukrajnának”.

Wallace a brit lap beszámolója szerint egyenes utalást tett arra, hogy ha Nagy-Britannia valaha is harci repülőgépeket ad Ukrajnának, az csak az ukrajnai háború után lenne lehetséges.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerdán előre be nem jelentett látogatást tett Nagy-Britanniában, tárgyalásain és a londoni parlament két házának tagjai előtt elmondott beszédében is igen erőteljes nyomást fejtett ki a brit kormányra annak érdekében, hogy Nagy-Britannia adjon korszerű harci repülőgépeket Ukrajnának. Parlamenti beszédében Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy Ukrajna harci repülőgépek formájában „szárnyakat kér” szabadságának védelméhez.

Az ukrán elnök egyértelmű utalást tett arra, hogy feltétlenül számít a kérés teljesítésre. „Azzal távozom a parlamentből, hogy előre is köszönöm az ütőképes angol repülőgépeket” – fogalmazott Zelenszkij a londoni törvényhozás két kamarája előtt tartott felszólalásában.

A Downing Street szóvivője Zelenszkij beszédére reagálva hangsúlyozta, hogy a harci repülőgépek nagyon bonyolult katonai felszerelések, és a brit harci pilóták kiképzése is öt évet vesz igénybe. A szóvivő szerint repülőgépek szállítása csak hosszú távú megoldásként jöhet szóba, és Ukrajnának most a rövid távon elérhető védelmi kapacitások megszerzésére van a legnagyobb szüksége. A londoni kormányfői hivatal már a múlt héten is úgy nyilatkozott, hogy a kiképzési idő hossza miatt nem lenne praktikus harci repülőgépek szállítása Ukrajnának.

Ben Wallace védelmi miniszter a The Daily Telegraph által pénteken idézett római sajtótájékoztatón azzal nyomatékosította ezt az álláspontot, hogy a Nagy-Britannia által eddig szállított fegyverek – köztük könnyű páncéltörő eszközök – és a vadászgépek átadása közötti különbséget a biciklik és a Forma–1-es versenyautók közötti különbséghez hasonlította.

Egy vadászgéphez kiszolgálószemélyzet is kell. Ha egy Forma–1-es csapatban nincs kiszolgálószemélyzet, még az autót sem lehet beindítani

– fogalmazott Wallace. Hozzátette: ha Nagy-Britannia a brit királyi légierő kötelekében hadrendbe állított Typhoon harci repülőgépekből adna Ukrajnának, ahhoz „jó sok embert is” Ukrajnába kellene telepíteni. Wallace szerint ez sem a jövő héten, sem a jövő hónapban, de még a következő hat hónapban sem fog megtörténni.

Borítókép: Ben Wallace brit védelmi miniszter (k) az észtországi tapai támaszponton 2023. január 19-én. A támaszponton tizenegy NATO-tagország védelmi miniszterei újabb jelentős katonai segélyt ígértek az orosz támadás ellen védekező Ukrajnának. (Fotó: MTI/EPA/Valda Kalnina)