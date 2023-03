Idén nyáron sem utazhatunk Zákinthosz leglátogatottabb partjára, a Navagióra

A nyári földcsuszamlások esélyét és a környező sziklák jelenlegi eróziós állapotát tekintve kockázatos lenne a tengerpart látogatása – állapította meg nemrégiben a görög Antiszeizmikus Tervezési és Védelmi Szervezet (OASP) Zákinthosz szigetének Navagio tengerpartjáról. Noha a sziget és a tengerpartnak otthont adó, Hajóroncs- vagy Csempész-öbölként is ismert partszakasz évente több mint egymillió turistával növelte az ország idegenforgalmát, annak lezárása mellett döntöttek.

Miért zárták le Zákinthosz legszebb tengerpartját, a Navagiót?

– A lakosok és a látogatók biztonsága mindenek felett áll, a döntést az OASP és elnökének, Eftümiosz Lekkasz professzor úr új tudományos adatainak figyelembevételével hoztuk meg, tekintettel arra, hogy turisztikai szezonban magas a látogatók száma a környéken – tájékoztatta a sajtót nemrégiben Vaszilisz Kikiliasz görög turisztikai miniszter.

Hozzátette: a döntés értelmében a turistahajók továbbra is behajózhatnak az öbölbe, ám utasai nem szállhatnak partra, valamint az ott található hajóroncsot sem közelíthetik meg. Az OASP emellett azt is kilátásba helyezte, hogy évente kétszer fogják megvizsgálni a Navagio állapotát, ennek fényében pedig újraértékelik a tengerpart turisták előtti megnyitásának lehetőségét.

A döntés egyébként egész Görögországban nagy port kavart. Zákinthosz szigetének önkormányzata arról számolt be, csupán a sajtó nyomán értesültek az intézkedésről, emellett tagjai szerint hatalmas csapás lesz a helyi idegenforgalom számára, hogy éppen főszezonban zárják le a partszakaszt. „Az ország legnépszerűbb látványosságáról beszélünk” – hangsúlyozták, abban bízva, a görög kormány nyárig még módosítja a döntést. Az érintett hatóságok és az önkormányzat már tavaly is azt javasolták, tekintettel a földcsuszamlás veszélyeire, ne köthessen ki minden hajó Navagiónál, emellett ügyelni kell arra, ne alakuljon ki túlzsúfoltság a parton. A javaslat értelmében az öbölben állomásozó, turistákat szállító hajók félóránként váltanák egymást. „Mindenesetre köteleket, a lehulló sziklákra, törmelékekre figyelmeztető táblákat, valamint kerítéseket telepítettünk” – számolt be az önkormányzat az eddig tett óvintézkedésekről.

Az OASP szakértői ugyanakkor úgy látták, már az úgynevezett zöld, biztonságosnak tartott zónán belül is lehullanak a sziklák. Az öböl területét három biztonsági zónára osztotta fel korábban a szervezet: az első szabadon látogatható, a második az esőzések és földrengések után csak korlátozottan, a harmadik pedig teljesen lezárt terület a turisták számára.

A Zakynthos Informer, a sziget híreivel foglalkozó görög portál arról számolt be, áprilisban a szervezet vezetősége összeül az érintett szervek képviselőivel és újratárgyalják annak kérdését, hogy szigorított biztonsági előírások mellett mégis fogadhat-e látogatókat a Navagio.

Turisták strandolnak a hajóroncs körül a Navagio tengerparton Görögország Zákinthosz szigetén. Fotó: Louisa Gouliamaki/AFP

A leghíresebb görög tengerpart lezárását nem egy baleset előzte meg: 2018 szeptemberében heten, köztük két gyermek sérült meg, miután egy hatalmas szikladarab leomlott. Az öt évvel ezelőtti katasztrófa legsúlyosabb sérültje egy 34 éves cseh nő volt, akinél csigolyatörést állapítottak meg. A szikla a fürdőzők közelében hullott le, az akkori videófelvételek szerint hatalmas pánik követte a balesetet, végül az ott tartózkodókat azonnal evakuálták. A leomlás következtében keletkezett erős hullámok pedig több hajót is felborítottak. A Navagiót a balesetet követően 2019 áprilisáig lezárták.

Tavaly szeptemberben azonban ismét a lezárása mellett döntöttek a hatóságok, miután a hónap elején 5,4-es erősségű földrengés rázta meg Zákinthosz és a közeli Kefalonia közötti területeket.

Noha személyi sérülést nem jelentettek a hatóságok, a híres tengerparton földcsuszamlást okozott: a területet evakuálták és azóta a strandra tilos a belépés. Hajókkal azonban továbbra is látogatható volt az öböl, ám a partra szállást és a hajóroncs megközelítését nem engedélyezték. Az OASP tulajdonképpen ennek a szabályzatnak a fenntartását szorgalmazza az idei nyári szezonra is.

Hol van a Navagio tengerpart?

Görögország egyik leglátogatottabb és legtöbbet fényképezett tengerpartja Zákinthosz szigetén található, mely a Jón-szigetek szigetcsoport hét tagjának egyike. Athéntól, a görög fővárostól mintegy 250 kilométerre található.

Hogyan lehet eljutni a Navagio-öbölbe?

Az öböl különlegessége, hogy csak vízi úton lehet megközelíteni, ám az elmúlt években nem volt ritka az sem, hogy az extrémebb megoldásokra vágyók légi úton, például bázisugrás során jutottak el a tengerpartra. A nyári főszezonban azonban leginkább turistahajókkal telik meg az öböl. A legegyszerűbben utazási irodáknál előre lefoglalt programok keretében juthatunk el Navagio homokos terngerpartjára: ezek többsége Porto Vromiba szállítja a turistákat, ahonnan hajókra szállva közelíthetik meg az öblöt.

Azok azonban, akik nem szeretnének lemenni a partra és megmártózni a Jón-tenger vizében, autóval Anafonitria vagy Volmes városokból is megközelíthetik a patkó alakú partszakaszt körülölelő sziklák tetejét, hogy fényképet készítsenek.

A Navagio tengerpartot körülölelő sziklák tetejéről készítenek fényképet a turisták. Fotó: Louisa Gouliamaki / AFP

Akinek fő célpontja Navagio, annak érdemes repülőjegyét Zákinthosz szigetére foglalnia, ahol egyébként tengernyi látnivaló van, melyek közül csupán néhányat emeltünk ki:

a Kalamaki üdülőváros, melyet igyekeznek védeni a turisztikai fejlesztésektől és védett területként fenntartani,

a Kék-barlangok, mely leginkább kristálytiszta vizéről és hatalmas barlangjairól híres, melyekbe egyszerre több hajó is befér,

a Porto Limnioas strand, ahol napozás közben a tengerre nézve elképesztő látvány tárul elénk,

a Marathonisi-sziget, mely leginkább teknősbéka alakjáról híres.

A Navagio-öböl története

A Navagio, vagy más néven Hajóroncs- vagy Csempész-öböl mostani nevét 1980 októberében kapta, amikor az öbölben tomboló hatalmas vihar miatt zátonyra futott a Panagiotis nevű hajó, ezt megelőzően Agios Georgios néven ismerték a strandot. Akkoriban az a hír járta, hogy a hajó cigarettát és alkoholt csempészett – innen ered a Csempész-öböl elnevezés.

A baleset után a hajót elhagyták, ám a kapitányt és a legénység néhány tagját letartóztatták, később a bíróság felmentette őket a csempészet vádja alól.