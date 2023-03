Magángépekről sürget klímavédelmet Charles Michel és Von der Leyen

A klímavédelmi tárgyalásokra is magángépekkel utaznak az Európai Unió vezető tisztségviselői – mutatott rá cikkében a Politico. A brüsszeli hírportál ugyanis a hozzáférhető repülési adatokra hivatkozva azt írta, Charles Michel a 2019-es hivatalba lépése és 2022 decembere közötti 112 útjából mindössze 18 esetben választotta a menetrend szerinti repülőjáratokat. Ezzel szemben legalább 72 útján magánrepülőgépen utazott: érdekes módon még a tavaly novemberben az egyiptomi Sarm-es-Sejkben megrendezett ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 27. éves ülésére (COP27) is magánjárattal érkezett, ahogyan szintén magángéppel utazott a 2021-es 26. konferenciára (COP26) is. Ám nem ő az egyetlen, aki a nem túl környezetkímélő utazási módot választotta: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is magánjárattal érkezett az 2021-es ülésre, tavaly pedig Charles Michellel utazott Egyiptomba.

A Politico egyúttal rámutatott: miközben az uniós vezető politikusok az üvegházhatású gázok kibocsátásáról prédikálnak, a magánrepülőgépekkel történő utazásaik következtében tovább növelik a környezetszennyezést.