Magyar autókat rongálnak meg az osztrák parkolókban

Az utóbbi időben feszültség jellemzi az osztrák–magyar határátkelőhelyet. Somfalva polgármestere lezárta a magyar határhoz vezető utat. Az ingázók nem akarnak kilométereket kerülni, ezért a határon lévő parkolóban hagyják az autókat.

Az Új Szó Nálunk cikke szerint egy-egy rongálási eset még nem feltételezne szándékosságot, azonban a lapnak hárman is beszámoltak a károkról.

A somfalvi (Schattendorf) parkolókban hagyott kocsikról leveszik a márkajelzéseiket, emellett a dísztárcsáiktól és rendszámaiktól is megfosztják az autósokat.

Hozzátették, hogy minden nyilatkozó tud még más károsultakról is, így nyilvánvaló, hogy nem egyedi és nem véletlen a rongálás. Valaki vagy valakik rendszeresen okoznak kárt az ingázók járműveiben.

A károsultak hiába jelezték a rongálást a hatóságoknak, az osztrák rendőrök nem tudnak segíteni.

Somfalva polgármestere is megnehezíti az ingazók életét

Somfalva (Schattendorf) polgármestere lezárta az Ágfalva és Somfalva közötti kishatárátkelőt. A hivatalos indoklás szerint március elsejétől három hónapig tartana az út felújítása, viszont már az első nap kiástak egy olyan gödröt, ami teljesen ellehetetleníti a közlekedést. Építőbrigádokat azóta sem láttak a környéken – fogalmazott az Új Szó Nálunk.

Hozzátették, hogy

az aszfaltos utat még néhány éve uniós támogatásból építették ki, azonban a az átkelő olyan települési útra visz, ami a somfalvi önkormányzaté.

Az eddig megkérdezett hivatalok szerint a helyhatóságnak úgy is joga van megtiltani a gépjárműforgalmat, ha ezzel uniós alapjogot, a szabad átjárást sérti, és hátráltatja az ingázók munkába járását.

Az ágfalviak évek óta ezen az átkelőn járnak át. A lezárás miatt aláírásokat is gyűjtöttek, és petíciójukat megküldték az uniós ombudsmannak.

Az ingázók most attól tartanak, Somfalván a parkolókat is elzárják előlük, és akkor lesznek, akiknek húsz-harminc kilométert is kerülniük kell a munkahelyük felé. A lap szerint az atrocitások fölött nem szabadna szemet hunynia egyik oldalnak sem, de jelenleg nem tudni, ki képviseli az ingázókat, ha baj van.

