Már a jövő héten tárgyalhat a béketervről Putyin és Hszi Csin-ping

Már a jövő héten Oroszországba utazhat Hszi Csin-ping kínai elnök, hogy hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal találkozzon – közölte a Reuters hírügynökség. Az értesülést sem a kínai külügyminisztérium, sem a Kreml nem erősítette meg.

A harmadszor is újraválasztott kínai elnök látogatását azok után tűzték ki, hogy Peking tizenkét pontos béketervvel állt elő az orosz–ukrán háború lezárására vonatkozóan.

A rendezési tervben kitüntetett helyen szerepel a harcok azonnali befejezése, a béketárgyalások megkezdése, az országok szuverenitásának tisztelete. Peking továbbá erőteljes üzenetet fogalmazott meg az Európai Unió és az Egyesült Államok részére. Két pont ugyanis külön foglalkozik a szankciós politikával: Kína a békekötés feltételeként jelöli meg, hogy minden érintett fél hagyjon fel az egyoldalú büntetőintézkedések kivetésével – írta meg lapunk.

Az oroszországi TASZSZ hírügynökség január 30-án számolt be arról, hogy az orosz elnök megkérte Hszi Csin-pinget, hogy tavasszal látogasson el Moszkvába. A The Wall Street Journal amerikai napilap később azt írta, a találkozásra áprilisban vagy május elején kerülhet sor. A múlt hónapban Vlagyimir Putyin Vang Ji kínai államtanácsost fogadta Moszkvában, ahol elmondta, számít a kínai államfő látogatására is, mivel

Oroszország számára kiemelkedően fontos az együttműködés az ázsiai országgal.

A két elnök összesen 39 alkalommal találkozott személyesen, legutóbb szeptemberben, egy közép-ázsiai fórumon.