Harmadszorra is Kína elnökévé választották Hszi Csin-pinget

Harmadszorra is elnöknek választották Hszi Csin-pinget az Országos Népi Gyűlés pénteki ülésén − jelentette az Associated Press hírügynökség. A 69 éves elnököt még októberben választották meg a Kínai Kommunist Párt főtitkárának, szakítva a hagyománnyal, miszerint a kínai vezetők egy évtized − azaz két ciklus − lemondanak pozíciójukról. Korábban alkotmányba foglalt korlátozás volt, hogy a legmagasabb vezetői posztot egy ember csak két ciklusig töltheti be, azonban ezt még 2018-ban törölték, sejtetve ezzel, hogy Hszi még nem tervez visszavonulni.

Az államfőre 2952 szavazatot adtak le az Országos Népi Gyűlés résztvevői, nulla ellenszavazat ellenében választották újra.

A voksolás folyamata végig titkos, a nyilvánosság kizárásával történik. Sajtóértesülések szerint Hszi Csin-pingnek nem volt ellenfele. A gyűlésen még két magasrangú tisztségről szavaztak, mindkét pozíciót az elnökhöz hű, szoros szövetségesek nyerték el.

Nehéz idők várnak Hszi Csin-pingre

A hatalmát bebetonozó Hszi Csin-pingre ugyanakkor nehéz időszak vár. Az elmúlt hetekben szinte folyamatos a konfrontáció Peking és Washington között, szinte nem találni olyan témát − legyen szó Tajvanról vagy az ukrajnai háborúról − amiben ne feszülnének egymásnak a felek. Az Egyesült Államok azzal vádolja Kínát, hogy fegyverekkel készül támogatni Oroszországot ukrajnai háborújában, ezzel kapcsolatban a Fehér Ház már szankciók bevezetését is kilátásba helyezte.

Emellett Washington folyamatosan szállítja a fegyvereket a hivatalosan Kína részének tekintett, de önálló államként funkcionáló Tajvanra, nem régiben pedig a szigeten állomásozó és a tajvani haderőt kiképző amerikai katonák létszámának megnöveléséről is jelentek meg hírek.

Kedden a kínai külügyminiszter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: amennyiben az Egyesült Államok nem húzza be a féket és tovább halad a rossz úton, úgy elkerülhetetlenné válik a konfrontáció. Az Országos Népi Gyűlés egész héten tartó ülésén többek közt döntöttek a védelmi költségvetés növeléséről, ami így 2023-ban már a kínai GDP 7,2 százalékát fogja kitenni. Ezzel Pekingé a világ második legnagyobb védelmi büdzséje, csak az Egyesült Államok előzi meg, azonban Washington kiadásai mellett a kínaiké GDP-arányosan és számszerűleg is jelentősen eltörpül.

Vlagyimir Putyin gratulált

Vlagyimir Putyin orosz elnök azonnal sietett gratulálni legfőbb szövetségesének újraválasztásához.

Oroszország nagyra értékeli Hszi Csin-ping személyes hozzájárulását a Moszkva és Peking közötti átfogó partnerségi kapcsolatok és stratégiai együttműködés megerősítéséhez

− írta táviratában Putyin. A Kreml honlapján közölt dokumentumban Putyin, aki kedves barátjának nevezte Hszit, kifejezte meggyőződését, hogy a kínai hivatali partnerével közös fellépése gyümölcsöző kétoldalú együttműködést fog kialakítani a legkülönbözőbb területeken − közölte az MTI. „Továbbra is összehangoljuk közös munkánkat a regionális és nemzetközi napirend legfontosabb kérdéseiben” − olvasható az üzenetben.