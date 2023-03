Szijjártó: A Nyugat-Balkán integrációja erősítené az Európai Uniót

A nyugat-balkáni államok felvételével erősödne az Európai Unió, ami hatalmas segítséget jelentene a jelenlegi nehézségek kezelésében is, Magyarország ezért a csatlakozási folyamat jelentős felgyorsítását szorgalmazza – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szarajevóban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a boszniai kollégájával, Elmedin Konakoviccsal közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a kontinens nagyon súlyos kihívásokkal szembesül az ukrajnai háború miatt, s a mostani helyzet minden eddiginél világosabban mutatja, hogy mekkora hiba is volt az EU részéről, hogy az elmúlt években nem vitte előre a bővítés ügyét.

Ha a nyugat-balkáni térség belül lenne az Európai Unión, akkor a drámai hatások, amelyek érnek minket a mostani nehéz helyzet miatt, sokkal jobban és hatékonyabban kezelhetők lennének

– húzta alá.

„Ha a Nyugat-Balkán része lenne az Európai Uniónak, akkor az erősebb lenne, és a migrációs kihívással szemben is jobban fel tudnánk venni a küzdelmet” – hangsúlyozta, rámutatva, hogy hazánk nemcsak keletről, hanem délről is biztonsági kihívásokkal néz szembe. Ezért a miniszter a bővítés számottevő felgyorsítását szorgalmazta, valamint sérelmezte, hogy több EU-tagállam csak kommunikációjában pártolja az ügyet, de valójában gátolják a folyamatot. „Felszólítjuk a bővítésellenes tagországokat, hogy fejezzék be az Európai Unió bővítésének akadályozását, mert ez károkat okoz magának az Európai Uniónak, és biztonsági kockázatokat jelent Magyarország számára is” – fogalmazott. Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy a migráció kiváltó okai világszerte egyre súlyosabbak, így a nyomás erősödésére kell számítani, noha már tavaly is 265 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak a magyar hatóságok, és idén is több tízezret.