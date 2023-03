A Wagner-zsoldoscsoport vezetője szerint mégsem a NATO ellen harcolnak Ukrajnában

Jevgenyij Prigozsin tagadta azokat az állításokat, miszerint Oroszország a NATO ellen harcolna, valamint megkérdőjelezte, hogy valójában vannak-e nácik Ukrajnában − számolt be az Euronews hírportál az amerikai Institute for the Study of War kutatóintézet elemzésére hivatkozva. A hírhedt orosz zsoldoshadsereg, a Wagner-csoport feje úgy fogalmazott, Moszkva kizárólag ukránokkal harcol, akik a NATO által biztosított fegyverekkel vannak ellátva, valamint néhány ruszofób zsoldossal, akik önkéntes alapon támogatják Ukrajnát. Ez az állítás ellentmond az oroszok azon narratívájának, miszerint Oroszország a NATO-val áll háborúban, valamint a konfliktus a nyugati szövetség elleni egzisztenciális küzdelem.