A németek akarata ellenére épülnek a konténerfalvak a migránsoknak

A Balti-tenger partjához közeli Greifswald június 18-án népszavazásra készül arról, hogy a város bérbe adja-e a területének egy részét, hogy konténerfalvakat építsenek a bevándorlóknak. Németországban ugyanis olyan szintűvé vált a migrációs krízis, hogy a települések egy jelentős része képtelen elhelyezni a migránsokat, így sok helyen újabb sátorvárosok és konténerfalvak felállítását tervezik.

A település zöldpárti polgármestere jelezte, az sem érdekli, ha az emberek a népszavazáson úgy döntenek, hogy elutasítják a migránsközpont építését.

Stefan Fassbinder szerint egy referendum nem változtat azon, hogy a migránsok továbbra is szinte példátlan ütemben áramlanak Németországba. – A menekültek jönni fognak. A kérdés csak az, hogy hol fogják őket elhelyezni – mondta Fassbinder, jelezve azt is, hogy a pártja országos szinten sem tervez semmilyen lépést tenni annak érdekében, hogy szigorúbb ellenőrzéseket vezessenek be a határokon. A népszavazásra azért kerülhet sor, mert a lakosság elegendő aláírást gyűjtött össze hozzá.

Mivel Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartomány, ahol Greifswald található, továbbra is az Alternatíva Németországért nevű jobboldali párt (AfD) egyik fellegvára – amely a bevándorlás drasztikus megfékezésére épülő programjáról ismert –, a zöldpárti polgármesternek nincs más dolga, mint egy másik helyszínen megépíttetni a konténerfalut. Vannak ugyanis olyan telkek, amelyek nem a városhoz tartoznak, így ezen ingatlanok felett nincs hatásköre sem a városnak, sem a lakosságnak.

Greifswaldban nem most merült fel először a befogadóközpont létrehozása. Egy ideje már pattanásig feszült a helyzet a német településen, korábban több százan tiltakoztak egy kilencmillió ­eurós projekt ellen, amely az egyik iskola mellett építene lakásokat a migránsoknak.

A kerületi tanács a széles körű ellenállás ellenére korábban megszavazta a tervet.

Az üggyel kapcsolatban az AfD is reagált, a párt egy közleményben azt írta: „zsarolás a tornatermek elfoglalásával fenyegetőzni, ha a helyi lakosok ellenállnak a lakókonténerek felállításának. Véleményünk szerint a jelenlegi menekültügyi káoszra csak egy megoldás van: lezárni a határokat és végre kitoloncolni az elutasított menedékkérőket. Elfogadhatatlan, hogy Németország, ahol a legmagasabbak a szociális juttatások Európában, az EU-n belül a legtöbb menedékkérőt vonzza.”

Michael Sack kerületi adminisztrátor szerint a tanácsnak nem volt más választása, mint jóváhagyni a terveket, mondván, hogy a szövetségi kormány most igyekszik a tartományok között szétosztani a bevándorlókat.

Korábban egy hasonló tüntetéssorozat volt Upahl városában, ahol több száz ember gyűlt össze a helyi közigazgatási épület előtt, hogy tiltakozzon egy 400 menedékkérőnek előkészített konténerfalu építése ellen. Magának a városnak egyébként jelenleg néhány száz lakosa van.

Eközben országszerte szenvednek az önkormányzatok és helyi közösségek a példátlan migrációs krízis miatt, a városok pedig hiába kérnek segítséget a tartományoktól, ha a szövetségi kormány nem hajlandó érdemben segíteni, akkor a regionális kormányok is tehetetlenek.