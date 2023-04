Brüsszelben felülírják a svéd választók akaratát

A svéd jobboldali kormánypártok, a Mérsékeltek és Kereszténydemokraták, és közvetetten a Liberálisok részben azért tudtak kormányt alakítani múlt szeptemberben, mert a kampány során kiemelt helyen szerepelt a svéd bevándorláspolitika szorításának ígérete. Bár ennek a legharcosabb és hosszú évek óta következetes képviselői, a radikális Svéd Demokraták (SD) nem kerültek be a hárompárti koalícióba, a választáson a valaha volt legjobb eredményüket érték el, ezzel a jobboldalon megkerülhetetlen tényezővé téve a pártot. A kisebbségben kormányzó Ulf Kristersson ugyan – elsősorban a liberálisok nyomására – nem vette be a koalícióba az SD-t, kénytelen volt a párt külső támogatását kérni, aminek ára elsősorban a bevándorláspolitika jelentős megreformálása volt, például a kvóta alapján befogadandó migránsok számának drasztikus csökkentésével. Ezt a kormánypártok és az SD a Tidö-szerződésnek elnevezett megállapodásban rögzítettek is.

Nemrég az SD vezetője, Jimmy Akesson a parlamentben kérte számon a miniszterelnököt, amiért fél év kormányzás után sem látni elmozdulást a migránskérdésben.

A pártelnök szerint például ugyanakkora tempóban adják ki a migránsoknak tartózkodási engedélyeket, mint korábban, mintha nem született volna meg a Tidö-megállapodás. A pártot még inkább nyugtalanítja, hogy csütörtökön az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az EU új menekültügyi és migrációs javaslatcsomagját, amely egyebek mellett arról szól, hogy az uniós országoknak közös felelősséget kell vállalniuk az unióhoz jelentkező migránsok elosztásának tekintetében. A paktumot a jelenlegi svéd elnökség során a legnagyobb kormánypárt képviselője, a mérsékelt Tomas Tobé terjesztette be. Az SD egyik frontvonalbeli parlamenti képviselője, Mattias Karlsson a szavazás után – melyben a radikálisok kivételével az összes svéd parlamenti párt uniós képviselője igennel szavazott – a közösségi médiában azt írta, hogy a kormányzati együttműködés veszélybe kerül, ha a svéd kormány nem állítja le a migrációs paktumot az EU Parlamentben.

Ha nem teszik meg, akkor nehezen tudom elképelni, hogyan folytatódhat az együttműködésünk

– írta Karlsson. Az SD elsősorban azt bírálja, hogy a javaslat tartalmaz egy kényszerítő mechanizmust a migránsok újraelosztására. A párt szerint ez lehetővé teszi majd, hogy több menedékkérő érkezzen Svédországba, ami szerintük ellentétes a Tidö-megállapodásban foglaltakkal. A párt elnöke is kemény hangot ütött meg a közösségimédia-felületén. Szerinte a paktum tökéletesen ellene megy a kormánypártokkal kötött megállapodásánák és a választók kifejezett akaratának. „Nem fogadjuk el, hogy a svéd szavazók migrációs politikával kapcsolatos akaratát felülírják más országok politikusai és bürokratái Brüsszelben. Pont.”

Ulf Kristersson egyelőre nem volt hajlandó állást foglalni, a megkereséseket a migrációs miniszterhez irányította. A szintén mérsékeltpárti Maria Malmer Stenergard azt nyilatkozta a svéd köztévének, hogy a tárgyalások még folynak, és kormány eredeti álláspontja megegyezik a radikálisokéval. A miniszter hozzátette: a kabinet nem fog olyan paktum mögé állni, amely nem teszi lehetővé a svédországi bevándorlás szigorítását.