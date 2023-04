Varga Judit: Új korszak kezdődhetne az EP-ben jobboldali többséggel

Varga Judit Olaszország távolmaradását a magyar gyermekvédelmi törvény elleni perhez csatlakozó 15 uniós tagállamtól úgy értékelte:

az olasz kormány egyedül is meg tudta érteni, hogy Magyarországnak ebben a jogvitában szilárd érvei vannak.

Hangsúlyozta: az Európai Unió Alapjogi chartájával összhangban a magyar gyermekvédelmi törvény egyértelműen kimondja: a szülők és a családok joga, hogy filozófiai és pedagógiai meggyőződésüknek megfelelően döntsenek gyermekeik neveléséről. Ezért nincs ellentmondás a törvény és az európai jogszabályok között.

Varga Judit szerint érzékeny pontra tapintott rá a kormány,

a genderpárti lobbi sok országban jelen van, és ennek tudható be ez a politikailag és ideológiailag motivált reakció.

Jelezte, a törvény Magyarországon széles társadalmi támogatottságot élvez: a tavalyi országgyűlési választások napján tartott népszavazáson többen álltak ki a törvény mellett, mint ahányan a kormánypártokra szavaztak.

Az igazságügyi miniszter reményeit fejezte ki, hogy az Európai Unió Bírósága elismeri a magyar érveket. A jogállamiságnak az EU-ban is érvényesülnie kell – emelte ki, hozzátéve: a vita folyamatban van, hosszú lesz, és nem számít ítéletre az idén.

Arról is beszélt: a kétoldalú kapcsolatok a jelenlegi olasz kormánykoalíció pártjaival és Giorgia Melonival már a politikus miniszterelnökké válása előtt is jók voltak, és meg is maradtak annak. Sok stratégiai kérdésben, például a bevándorlási politikában és a családok védelmében egyetértés van – húzta alá.