„A nemzetközi közösség és Pristina bukását hozta a választás”

Nagyon alacsony volt a részvétel

A több mint 45 ezer szavazásra jogosult polgár közül mindössze 1566 albán és 13 szerb vett részt a vasárnap megtartott rendkívüli önkormányzati választáson Koszovó északi részén. A pristinai hatóságok azért szervezték meg a voksolást, mert korábban az ezen községeket vezető szerb polgármesterek, az őket érő nyomás és elégedetlenségük jeléül, lemondtak a tisztségükről. A koszovói vezetés ezt az űrt kívánta a mostani szavazással betölteni.

Az első, főként a végleges részvételre vonatkozó eredményeket Petar Petkovics összegezte Belgrádban. A szerb kormány Koszovó-ügyi Irodájának igazgatója közölte:

az alacsony részvételi arány azt mutatja, a voksolást nem csak a szerbek, de a helyi albánok is bojkottálták.

Hozzátette: Albin Kurti miniszterelnök és Pristina több hónapos kampányolása a választások mellett elesett, s a szerb kisebbség által képviselt távolmaradás nyert.

– A szerb nép az igazi győztes, mely bojkottálta a választásokat. A szerbek nem akarják, hogy az albánok elfoglalják Koszovó északi részét. Ez a nemzetközi közösség veresége is. Szeretném most látni a vezetőiket, hogyan gratulálnak azoknak az embereknek, akik konténerekben adták le a voksukat. Ne feledjük, ezek aránya mindössze 3,47 százalék – emelte ki sajtótájékoztatóján Petkovics. A politikus hangsúlyozta: a szerbek egy lépést sem tesznek addig, amíg nem alakul meg a Szerb Önkormányzatok Közössége Koszovóban.

A számokat részletezve Petar Petkovics felhívta a figyelmet arra, hogy a legutóbbi, 2021-es választásokhoz képest a pristinai hatóságok 1345-tel több szavazati joggal rendelkező polgár nevét adták hozzá a listákhoz, mely összességében 45 095 főre nőtt. Összehasonlításként azt is elmondta: akkor jóval többen szavaztak a Szerb Listára, mint amennyi most a teljes részvétel volt, s nemcsak a szerbek száma volt alacsony, hanem az albánok közül is 449-cel kevesebbel adták le a voksukat, mint két évvel ezelőtt. Az igazgató egyúttal antidemokratikusnak nevezte az egész választási folyamatot.

Ana Brnabics: Legalizálták Európa utolsó gettóját

Petkovicshoz hasonlóan vélekedett még nap közben a szerb miniszterelnök is. Ana Brnabics Twitter-bejegyzésében ezt írta:

Jegyezzék meg ezt a napot. Ez az a nap, amikor Európa utolsó gettóját legalizálták és legitimálták. Ezek a fotók azt tükrözik, milyen is a »jogállamiság«, s a »demokratikus választás«, amelyet az EU és a Kvinta-államok támogatnak.

A képen a választóhelyiséggé kinevezett ideiglenes konténerek láthatók, melyek közvetlen közelében fegyveres rendőrök és terepszínű Kfor-gépjárművek láthatók.

Belgrádra mutogat a koszovói belügyminiszter

A nap folyamán egyébként incidensek nélkül zajlott a szavazás – számolt be nem sokkal az urnazárás előtt a koszovói belügyminiszter, Xhelal Sveçla.

– Nem volt sem incidens, sem probléma. Ugyanakkor politikai szempontból rossz, hogy a szerb nemzetiségű választók Belgrád, valamint annak bűnszervezetei nyomásának hatására nem vettek részt a voksoláson – emelte ki a koszovói albán politikus. A Koszovói Választási Bizottság a szavazatok összesítését követően közli majd az eredményeket.