A Wagner-vezér szerint itt az ideje véget vetni a háborúnak

Jevgenyij Prigozsin szerint itt lenne az ideje leállítani a „különleges katonai művelet” − számolt be a The Daily Mail. A brit hírportál a Wagner-csoport vezetőjének egyik bejegyzéséből idézett, melyben Prigozsin többek közt arról írt, hogy Moszkva tulajdonképpen már elérte kitűzött céljait, az ukrán hadköteles korú népesség nagy részével végeztek, hatalmas területet sikerült kiszakítaniuk Ukrajnából, éppen ezért itt az ideje, hogy pontot tegyenek a konfliktus végére.

Oroszország ellenőrzése alá vonta az Azovi-tengert, a Fekete-tenger nagy részét, megszerezte Ukrajna területének jelentős részét és létrehozott egy szárazföldi folyosót a Krím-félszigetig. Most már csak egy dolog van hátra: megvetni a lábunkat azokon a területeken, melyeket már elfoglaltunk

− vélekedett a zsoldoshadsereg vezetője.

Prigozsin ugyanakkor elismerte, az ukrán haderő képes az ellentámadásra, és amennyiben sikereket tudnak elérni, az nagyon rossz hatással lehet egész Oroszországra nézve.

Ez óriási változásokhoz vezethet az orosz társadalomban

− szögezte le a Wagner-vezér. Hozzátette, az emberek már most is keresik a felelősöket azért, amiért az orosz hadsereg nem a világ legerősebb hadereje. Prigozsin azt is kiemelte, hogy az ellentámadás az ukránoknak is „fájdalmas” lehet, ez pedig akár Oroszország malmára is hajthatja a vizet. A zsoldoshadsereg vezetője aláhúzta: tárgyalások útján jelenleg biztosan nem lehet véget vetni a háborúnak.

Prigozsin kijelentése az első alkalom, hogy Vlagyimir Putyin közeli szövetségese nyilvánosan azt tanácsolta a Kremlnek, hogy fejezze be a háborút.

