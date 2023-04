Az Oroszországba vitt ukrán gyermekek hazatérésében segítene Ferenc pápa

A Szentszék közvetítőként járt el néhány fogolycsere során, azt gondolom, az Oroszországba hurcolt gyermekek Ukrajnába való hazatérésében is tudunk segíteni – mutatott rá Ferenc pápa a Vatikán közvetítő szerepére a Budapestről Rómába tartó repülőn a vele utazó nemzetközi újságíróknak. A sajtó munkatársaival a háború mellett több más kérdésről is szó esett, beleértve a magyarokkal való kapcsolatát és az európai migrációs helyzetet.

Ferenc pápa elmondta 1960-as években találkozott először magyarokkal.

Hozzátette: Buenos Airestől mintegy húsz kilométerre volt egy iskola, melyet havonta kétszer meglátogatott, ezt követően került kapcsolatba először az Argentínában élő magyarokkal. Felelevenítette, egymás közti beszélgetésüket nem értette, ám két szót tisztán értett, ezek pedig a gulyás és a Tokaj szavak voltak. Ferenc pápa a magyar nyelvről még egy kis vicces is elhintett, mikor arról kérdezték, milyen nyelven beszélt budapesti látogatása során:

általában németül vagy angolul beszéltem. A magyar nyelvet Magyarországon kívül nem beszélik. Csak a mennyországban, mert azt mondják, örökké tart megtanulni

– mondta nevetve az egyházfő.

A pápa véleményére az Európát sújtó illegális migráció ügyében is kíváncsiak voltak az újságírók. Ferenc pápa szerint sürgető problémáról van szó, mely különösen Ciprus, Görögország, Málta, Olaszország és Spanyolország számára okoz sok problémát. „Ha Európa nem vállalja ezt a feladatot, azaz a migránsok igazságos elosztását, akkor ez a probléma csak a felsorolt országokban lesz jelen” – mondta az egyházfő. Rámutatott arra is, csökken Európában a születési arány, többek közt Olaszországban és Spanyolországban is.

A kérdések között a Szentatya egészségügyi állapota is szerepelt.

Ferenc pápa ismertette, a szerdai audiencia végén nem érezte jól magát, étvágytalan volt. Nem sokkal később lefeküdt pihenni, ekkora már láza is volt, emiatt a délutáni órákban kórházba szállították, ahol tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Beszámolt arról is, következő útja Lisszabonba fog vezetni, melyre nagy erőkkel készül, de terveben van később Marseille és Mongólia meglátogatása is.

Borítókép: Ferenc pápa repülőre ül a Liszt Ferenc repülőtéren 2023. április 30-án, háromnapos budapesti látogatásának utolsó napjá. (Fotó: Kurucz Árpád)