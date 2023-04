Biden bejelentette: újraindul a 2024-es elnökválasztáson + videó

Joe Biden amerikai elnök kedden hivatalosan is bejelentette, hogy újraindul a 2024-es elnökválasztáson.

– Amikor négy éve indultam az elnökségért, azt mondtam, hogy egy csatába indulunk Amerika lelkéért. Ez most sincs másképp. A kérdés az, hogy az előttünk álló években szűkül vagy tágul a szabadságunk? Több jogunk lesz, vagy kevesebb? Én tudom, hogy milyen válaszokat akarok ezekre a kérdésekre, és szerintem Önök is. Ezért indulok újra az elnökségért – jelentette be a Youtube videómegosztó-oldalon közzétett videójában Joe Biden.

Noha a 80 éves demokrata politikus régóta a kérdések kereszttüzében állt indulását illetően, eddig csupán sejtette szándékait. Április 25-e szimbolikus dátum a demokrata vezető életében: négy évvel ezelőtt ugyanekkor jelentette be indulását.

Másképp alakulhat a harc, mint 2020-ban

Az elnök eloszlatta azokat a pletykákat is, hogyha újra indulna, azt nem Kamala Harris jelenlegi alelnökkel tenné. Biden és Harris tehát újra együtt méreti meg magát 2024-ben is – és ezúttal nem lesz kihívójuk a demokrata oldalon, hiszen regnáló elnök ellen nem szokás indulni.

A republikánuson viszont annál több.

Jelenleg továbbra is Donald Trump korábbi republikánus elnök vezeti a konzervatív tábor „népszerűségi versenyét” és számos elemző arra számít, hogy 2024-ben újra Joe Biden és Donald Trump küzd majd az elnöki székért.

Azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy ez a harc nem olyan lesz, mint a 2020-as, amikor Trump-nak kellett felmutatnia elnöksége sikereit, megküzdenie a koronavírussal és közben kampányolni, miközben Joe Biden delawarei házának pincéjéből irányította a kampányát. Nagy kérdés az elemzők körében, hogy a 80 éves politikus hogyan birkózik meg egyszerre az elnöki teendőivel és a kampány okozta nehézségekkel, ugyanis 2024-ben már nem lesz elég videóüzenetekkel megszólítani a szavazókat, országjárásra kell majd indulnia és adománygyűjtéseken kell résztvennie.

Arról nem beszélve, hogy most Bidennek kell majd megvédenie elnöki éveit és sikereit, amely a közvélemény-kutatások szerint nem lesz egyszerű, ugyanis az elnök elfogadása negyven százalék körüli. Sőt pártokon átívelő elégedetlenség mutatkozik a gazdasági nehézségek, a woke-őrület és az ígéreteinek – mint a diákhitel elengedésének – be nem tartása körül. Az NBC News egy friss felmérése szerint az amerikaiak hetven százaléka nem akarja Biden-t újra elnöknek, sőt még a demokrata szavazók 51 százaléka is így vélekedett.

Ugyanakkor – háttérinformációk szerint – a Biden-stáb kifejezetten szeretné, ha újra Donald Trumppal kellene megküzdenie az elnöknek, ugyanis „már megvan a recept az ő legyőzésére”. Így Biden vélhetően majd a nemzeti eszményképpel – amely a videóból is kitűnik –, valamint Trump visszatérésének „rémképével” is kampányol majd.

Az amerikai történelem öt legrosszabb elnöke még együttesen sem okozott akkora kárt nemzetünknek, mint Joe Biden néhány rövid év alatt

– fogalmazott Donald Trump korábbi elnök még Joe Biden újraindulásának bejelentése előtt. A republikánus párti politikus tavaly novemberben jelezte, hogy ismét megméretné magát a következő választáson.

Nagy a hangsúly az egyenlőségen

– Ismerem az amerikai népet, tudom, hogy rendes és tisztességes emberek vagyunk. Tudom, hogy még mindig egy olyan ország vagyunk, amely hisz az őszinteségben és tiszteletben, és abban, hogy méltósággal forduljunk egymás felé. Hiszünk az egyenlőségben és az azonos esélyekben – fűzte hozzá videójában. Majd mint folytatta: Minden generáció életében van egy pillanat, amikor meg kell védeni a demokráciát, és ki kell állnia az egyén szabadságáért, a szavazati jogokért, a civilek jogaiért. – Eljött a mi pillanatunk – nyomatékosította.

Noha hagyományosan a demokrata párt képviselte a fekete bőrűeket, illetve az ázsiai és a latin-amerikai kisebbségeket – nem beszélve az indiánokról –, az elmúlt években ez már kevésbé lett ennyire egyértelmű, főképp a spanyolajkú szavazók esetében, akik például Florida államban inkább a republikánus párt felé húznak. Joe Biden kampányában minden bizonnyal megpróbálhatja majd újra megnyerni ezeket a kisebbségeket is a pártjának.

Fejezzük be ezt a munkát, tudom, hogy sikerülni fog, hiszen ez az Egyesült Államok, így nincs olyan, amit ne érnék el, ha összedolgozunk

– bátorított a szavazásra a regnáló amerikai elnök.

A videóból kitűnik, hogy az elnök kampányüzenete a „Let's finish the job”, vagyis „fejezzük be a munkát” lesz, amely egyértelműen utal arra, hogy folytatni kívánja az infrastruktúra fejlesztését, a klímacélokat, a szociális háló védelmét és a polgárok jogainak a kiterjesztését. Biden a videóban fellibbentette fő kampánytémáit is, amely a 2021. janauár 6-i capitoliumi ostrom, az LMBTQ-közösség helyzete és az abortusz kérdése köré épülhet majd – visszanyúlva a tavalyi félidős választások során elért relatív demokrata sikerekhez.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök beszédet mond a Ballina városában álló St. Muredach-székesegyház előtt írországi látogatásának utolsó napján, 2023. április 14-én. MTI/EPA/Tolga Akmen