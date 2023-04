Bővül a lista: ők már biztosan ott lesznek III. Károly koronázásán

Meghívóval jutalmazzák a jótékonykodást

Nagy-Britanniában elkezdték kiosztani a meghívókat III. Károly király és felesége, Kamilla királyné közelgő koronázására. A meghívottak listáján a civil lakosság tagjai is szép számban szerepelnek.

A május 6-i ünnepélyre kétezer fős vendégsereget várnak, közülük 850 főt jótékonysági tevékenységük jutalmazásaként hívtak meg.

A királyi család által kiválasztott lakosok ujjongtak az örömtől. Egy brit házaspár, Julian és Maria Study-Morton arról beszéltek a BBC brit közszolgálati médiának, hogy azt hitték, átverésről van szó, amikor megkapták a meghívót. Amikor rájöttek, hogy valóban ott lehetnek a szertartáson a Westminster-apátságban, könnyekre fakadtak meghatódottságukban.

– Leírni se tudom, mit éreztem, annyira váratlan volt mindez – közölte Julian. A pár azzal vívta ki az elismerést, hogy a koronavírus-járvány alatt olyan hálózatot hoztak létre, amely összekötötte a talpon maradásért küzdő nagykereskedőket a háztartásokkal, amelyek nem tudtak eljutni az üzletekbe.

A jótékonysági tevékenységükért meghívott személyeken kívül a vendégek egy részét olyan segélyszolgálatokból választották ki, mint a mentőszolgálat vagy a polgárőrség, illetve a cserkészszövetség tagjai is jelen lehetnek.

A meghívottaknak lehetőségük lesz arra, hogy történelmünk egyik meghatározó pillanatában képviseljék közösségüket

– fogalmazott James Dowden konzervatív párti politikus.

Még nem teljes a hivatalos vendéglista

Az uralkodói pár koronázásán vélhetően a brit királyi család tagjai foglalják el majd az első sorokat, ám az még mindig kérdéses, hogy III. Károly kisebbik fia, Harry herceg és felesége, Meghan Markle is elutaznak-e az Egyesült Államokból az eseményre. A hivatalos tevékenységeikkel felhagyott hercegi pár és a család többi tagja között ugyanis igen feszült a viszony Harry Spare című kötete és a pár életét bemutató Netflix-sorozat megjelenése óta.

Annyi bizonyos, hogy a külföldi vezetők közül Andrzej Duda Lengyelország elnöke, valamint ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki államfő már elfogadta a meghívást a koronázásra.

Ahogyan lapunk is megírta, Joe Biden nem lesz jelen a május 6-i eseményen. Az amerikai elnök az udvar szerdai ismertetése szerint előző nap személyesen beszélt telefonon a királlyal, és tájékoztatta arról, hogy felesége, Jill Biden utazik a képviseletében a londoni ceremóniára.

A Telepgraph brit konzervatív napilap beszámolója szerint mindössze húsz parlamenti képviselő lehet jelen a koronázási helyszínen, és ez a lista még nem nyilvános. Humza Yousaf, Skócia nemrég megválasztott muszlim vallású, pakisztáni származású első minisztere viszont már köztudottan ott lesz a Westminster-apátságban. A vallási sokszínűség jegyében III. Károly, az anglikán egyház feje az Egyesült Királyság főrabbiját, Ephraim Mirvist is várja a történelmi szertartásra.

A Buckingham-palota szerdán mutatta be a nyilvánosságnak a hivatalos meghívót, amelynek grafikáján a természet a fő motívum. A tájékoztatás szerint mindez a tavasz, az újjászületés ünnepét és az új király uralkodásának kezdetét hivatott jelképezni. Az udvar külön hangsúlyozta, hogy a meghívókat újrahasznosított papírra nyomtatták.

A természet a fő motívum a koronázási meghívón Fotó: MTI/EPA/Buckingham-palota

Már nyomtatják a királyt ábrázoló bankjegyeket

Mindeközben elkezdték legyártani azokat a bankjegyeket is, amelyek III. Károlyt ábrázolják. Az uralkodó portréja az öt-, a tíz-, a húsz- és az ötvenfontos bankjegyen is látható lesz. Az új pénzeszközöket várhatóan 2024 közepétől helyezik forgalomba, ezek fokozatosan fogják felváltani a régi készpénzt. Az Egyesült Királyságban tehát továbbra is használhatják majd azokat a bankjegyeket, amelyeken II. Erzsébet néhai királynő arcképe van, mindaddig, amíg ezek el nem használódnak.

Új bélyegeket is kiadnak III. Károly brit király arcképével az Egyesült Királyságban Fotó: Kin Cheung

Borítókép: A Buckingham-palota által 2023. április 4-én közreadott, a londoni királyi rezidencia, a Buckingham-palota Kék szalonjában készített kép III. Károly brit királyról és a feleségéről, Kamilla királynéról. A portré az uralkodó 2023. május 6-i megkoronázásának alkalmából készült. (Fotó: MTI/EPA/Buckingham-palota/Hugo Burnand)