Ferenc pápa a béke zarándokaként érkezett Magyarországra

– Ferenc pápa a béke, a befogadás és a találkozás zarándokaként érkezik Magyarországra – nyilatkozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár a Vatican News hírügynökségnek csütörtökön. A prelátus egy nappal Ferenc pápa utazása előtt adott exkluzív interjút a katolikus egyházfő budapesti apostoli látogatásáról. Kiemelte, már másodjára keresi fel a magyar fővárost a szentatya: első alakalommal 2021 szeptemberében a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alakalmával látogatott el Budapestre. Ferenc pápa 41. útja a 2021. szeptemberi látogatásakor tett ígéretének boldog beteljesülése – akkor a szentatyának lehetősége adódott, hogy találkozzon az egyházi elöljárókkal, a politikai vezetőkkel, a keresztény felekezetetek tagjaival, valamint a zsidó közösséggel. Most ismét lehetősége lesz, hogy találkozzon a magyar közösség és különböző csoportok tagjaival.

A politikai és egyházi vezetőkön kívül köszönti a diakónusokat, a szerzeteseket, a pasztorális munkatársakat, a társadalom peremén élőket, a szomszédos Ukrajnából menekülteket, a fiatalokat, valamint a kultúra világában tevékenykedőket is.

Pietro Parolin elmondta, Ferenc pápa nem a háború miatt választotta Magyarországot úti céljaként, hiszen a látogatás tervben volt már a konfliktus kirobbanása előtt is. „Azt azonban mindannyian jól tudjuk, mekkora szívfájdalmat jelent Ferenc pápának az Európa szívében kialakult tragédia, ezért minden bizonnyal kihasznál majd minden lehetőséget a békekötés előmozdítására” – tette hozzá.

Parolin bíboros ismertette, Novák Katalin államfő vatikáni látogatása során az egyházfő, valamint a vatikáni államtitkárság is mélyrehatóan megismerte a magyar kormány családközpontú politikáját.

Kiemelte, hogy a családtagok közötti harmónia jótékonyan hat a társadalom egészére, ugyanakkor követendő példa a nemzetek közötti békés együttéléshez is. A vatikáni államtitkár elismerően szólt arról is, hogy Magyarország megnyitotta határait az ukrajnai háború elől menekülők előtt, és a Katolikus Karitász, valamint a kormány minden eszközt rendelkezésükre bocsátott, hogy akik maradni akarnak, maradhassanak, és akik más európai országba kívántak továbbutazni, azokat is segítse. Parolin bíboros szerint mindez azért is rendkívül értékes gesztus,

mert elkerülhetővé vált, hogy a háború elől menekülő nők és gyermekek az emberkereskedelem áldozataivá váljanak.

Kitért arra is, hogy az egyház aggodalommal szemléli a balkáni útvonalon zajló illegális migrációt, valamint a szerb–magyar határszakaszon kialakult nehéz helyzetet. „Bár nem számítanak menekülteknek, de az emberi méltóság őket is megilleti” – hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet, Európának azon is fáradoznia kell, hogy úgy segítse az elvándorlókat, hogy saját hazájukban maradhassanak, békében és biztonságban élhessenek. „Ne legyenek rákényszerülve, hogy háborús konfliktusok, biztonsági okok miatt vagy egy jobb élet reményében kénytelenek elhagyni szülőföldjüket” – sorolta.

Parolin bíboros csodálatra méltónak nevezte a magyar nép élő hitét, és a nagy magyar szentekhez, Szent Mártonhoz, Szent Istvánhoz, Szent Erzsébethez való kötődésüket.

Felidézte, a hitnek tanúságtevői voltak azok a magyar mártírok és hitvallók, akik az ateista száműzetés áldozatai voltak. Közülük az egyik legemblematikusabb személy Mindszenty József bíboros volt. „A szenvedések által formált, a hosszú éveken keresztül rejtőzködő egyházban megerősödött hit, amely, mint egy mag csírába szökkent és kivirágzott az elnyomást követően” – fogalmazott Parolin bíboros. Hozzátette: „Most új kihívásokkal kell szembenéznie a papságnak és a fiataloknak. A kommunizmus veszélyeit túlélő hitnek jelenleg a látszólag kevésbé veszélyesnek tűnő fogyasztói és materialista szemlélet kísértéseivel kell megküzdenie”. A vatikáni államtitkár végül elmondta, Ferenc pápa útjának célja, hogy hitében megerősítse, vigasztalja, bátorítsa a híveket és a krisztusi üzenet szépségének hirdetésére buzdítsa.

Az egyházfő útjának mottója, „Krisztus a jövőnk!” is arra utal, hogy az Evangélium reményében tekintsünk a jövőre. Az apostoli látogatás egyben kitűnő alkalom arra is, hogy Ferenc pápa szívére ölelje a számára oly kedves népet, akiket azóta kedvel, amióta megismerte a magyar szerzeteseket Argentínában.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja Ferenc pápát Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében a karmelita kolostorban 2023. április 28-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)