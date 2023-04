Giorgia Meloni: A családok támogatásával kell megoldani a népességfogyást

Az olasz nők foglalkoztatásának fejlesztéséről és a születések számának növeléséről beszélt a minap Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Mint mondta, az jobbközép koalíciós kormány egyetért abban, hogy a családok támogatásával kell megoldani az Olaszországot évtizedek óta sújtó népességfogyást.

Mielőtt szóba kerülne a bevándorlás témája, arra kellene megoldást találni, hogy hogyan lehetne még több olasz nőt bevonni a munkapiacra. A női foglalkoztatására kellene elsősorban megoldást találni, ezzel lehetne az Olaszországban kialakult munkaerőhiányt mérsékelni

– mondta el felszólalásában a 61. alkalommal megrendezett a nagy tekintélyű a Fiera di Milano Rho-Pero nevű bútorvásáron, amelyen az elmúlt években is rendszeresen részt vett. Nyíltan beszélt arról is, hogy súlyos társadalmi és gazdasági nehézségekkel kell szembenéznie a jövőben Olaszországnak, amiért a korábbi kormányok éveken keresztül nem fordítottak megfelelő beruházásokat a születések számának növelésére az egyre súlyosabb demográfiai krízis enyhítésére. Giorgia Meloni beszédében azt is hangsúlyozta, a nők elhelyezkedésének megkönnyítése jelentősen csökkenthetné a munkaerőhiányt, amelyet a bevándorlókkal pótolna a baloldal.

A hosszútávú megoldást nem az jelentené, hogy a migránsokat helyezi a hiányzó pozíciókba, hanem ha kihasználná a korábban kiaknázatlan erőforrásokat, amelyet a foglalkoztatás nélküli olasz nők jelentenek

– fogalmazott a kormányfő. Már az is változást hozna, ha az európai átlag szintjére tudná emelni a nők foglalkoztatását Olaszország. Meloni ígéretet tett továbbá arra, hogy kormánya jelentős családpolitikai programba kezd a demográfiai krízis felszámolására. Megítélése szint a cél az, hogy a családokat bátorítsák és segítsék a gyermekvállalásban.

Beszédében kitért a korábbi kormány által bevezetett elhibázott polgári alapjövedelem kérdésére is, amely sem a kereslet-kínálat találkozását, sem a munkanélküliség csökkentését nem oldotta meg. Elfogadhatatlannak nevezte azt is, hogy tízből négy esetben a munkáltatók nem találnak képzett munkaerőt, jól jövedelmező pozíciókba sem.

Azt is hangsúlyozta, kormánya kiemelt figyelmet fordít a világszínvonalú Made in Italy megőrzésére és fejlesztésére. Olyan oktatási intézmények kialakítását tervezik, ahol magas szinten oktathatják az olasz termékek előállítását.

A demográfiai krízis felszámolására tervezett erőfeszítésekről szólt Francesco Lollobrigida olasz mezőgazdasági és élelmiszer-szuverenitásért felelős miniszter is a Cisal szakszervezet kongresszusán. A tárcavezető úgy fogalmazott a gyermekvállalást kell ösztönözni, az etnikai népességcsere elfogadhatatlan. Kiemelte aggodalomra adnak okot az olasz statisztikai hivatal által közzétett adatok, melyek felhívják a figyelmet az elhalálozások és születésszámok közötti egyre jelentősebb különbségekre. Lollobrigida hangsúlyozta, a kormány célja, hogy lehetőséget biztosítson mindenkinek, hogy gyermeket vállaljon és közben megőrizhesse munkáját.