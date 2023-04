Lassan a brüsszeli korrupciós ügy összes gyanúsítottját kiengedik a börtönből

Kiengedik a börtönől Marc Tarabellát, a brüsszeli korrupciós botrány egyik gyanúsítottját – értesült a Politico című brüsszeli hírportál. Információik szerint azegykori szocialista belga európai parlamenti képviselő házibőrizetbe kerül, és elektronikus nyomkövetőt kell majd viselnie. Ügyvédje szerint ez azonban csak az első lépés, be fogják bizonyítani, hogy a politikus ártatlan.

Marc Tarabellát azzal vádolják, hogy legalább 140 ezer eurót (48 millió forintot) fogadott el Antonio Panzeri egykori szocialista olasz európai parlamenti képviselőtől, hogy a testületben jobb színben tüntesse fel Katart.

Antonio Panzeri szintén házi őrizetben van – őt a múlt héten engedték ki a börtönből a hatóságok. Ő az ügy egyik kulcsfigurája, az egész korrupciós hálózat vezéralakja, aki elismerte a bűnösségét, és vádalkut kötött a hatóságokkal. Sajtóinformációk szerint szeretne minél előbb „túllenni” az egészen; cserébe csökkentett – öt év körüli – büntetésre és vagyonelkobzásra számíthat. Ezzel szemben Marc Tarabella kitart az ártatlansága mellett.

A Politico emlékeztetett rá, hogy ezzel Eva Kaili maradt az egyetlen gyanúsított, akinek rácsok mögött kellett maradnia.

Az Európai Parlament korábbi szocialista alelnökének ügyvédje ezen eléggé fel is háborodott, az Euronewsnak adott interjúban arról panaszkodott, védencét „trófeaként” tartják bent a rendőrök. A védő szerint meg akarják törni ügyfelét, hogy vallomást tegyen, de szerinte erre nem fog sor kerülni.

Eva Kailit várhatóan csütörtökön hallgatják meg újra, sajtóinformációk szerint nem kizárt, hogy reményt adhat neki Marc Tarabella esete, és őt is házi őrizetbe helyezik. Az Euractiv nevű uniós szakportál értesülései szerint viszont az is elképzelhető, hogy egyelőre marad rácsok mögött, hogy nyomást gyakoroljanak rá.

A görög politikus korábban arról is panaszkodott, hogy embertelenek a fogva tartási körülményei, és kifogásolta, hogy nem láthatja gyermekét. Egyébként már Eva Kaili párját és gyermeke apját, az ugyancsak gyanúba keveredett Francesco Giorgit is szabadon engedték. Csakhogy Eva Kailinél fennállhat annak a veszélye, hogy megpróbál bizonyítékokat eltüntetni: azt az ügyvédje már nem verte nagydobra, hogy a szocialista politikus egyszer már felhívta apját, hogy tüntesse el a pénzt, akit aztán egy táskányi euróval kaptak el a rendőrök. Az Euractiv forrásai szerint bármennyire is hangoztatja ártatlanságát, a politikusnak nagyon nehéz lesz kimosakodnia a pénzmosás vádja alól.

Borítókép: Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselő távozik az Európai Parlament plenáris üléséről 2023. február 2-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)