Zaklatási botrányai miatt lemondott a brit miniszterelnök-helyettes

Lemondott posztjáról Dominic Raab brit miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter, miután lezárult az ellene zaklatás és megfélemlítő viselkedés gyanúja miatt folytatott vizsgálat.

Raab a Twitteren közzétett, Rishi Sunak miniszterelnöknek címzett levelében azt írta, hogy a vizsgálat veszélyes precedenst teremtett, de továbbra is a kormány mellett áll.

„Kértem a vizsgálatot, és vállaltam, hogy lemondok, ha az bármilyen megfélemlítésre vonatkozó megállapítást tesz. Fontosnak tartom, hogy tartsam a szavam” – írta Raab.

Megjegyezte viszont: „Azzal, hogy a vizsgálat ilyen alacsonyra tette a zaklatás küszöbét, veszélyes precedenst teremtett. Ez ösztönözni fogja a miniszterek elleni hamis panaszokat, és elrettentő hatással lesz azokra, akik az önök által irányított kormány – és végső soron a brit nép – nevében változtatásokat kezdeményeznek.”

Raab lemondása azt jelenti, hogy Gavin Williamson kabinetvezető miniszter és Nadhim Zahawi, a Konzervatív Párt elnöke után már a harmadik magas rangú politikus távozott személyes magatartása miatt, amióta Rishi Sunak októberben belépett a Downing Streetre.

Rishi Sunak miniszterelnök Adam Tolley jogászt bízta meg, hogy a negatív médiabeszámolók áradatát követően független vizsgálatot folytasson a panaszok ügyében. A szabályok értelmében a vizsgálat eredményének ismeretében a miniszterelnök hoz végső döntést.

Raab ellen öt hónapja folyt vizsgálat nyolc hivatalos panasz miatt, amelyek a külügyminiszterként, a brexitügyi miniszterként és az igazságügyi miniszterként töltött első időszakában tanúsított magatartásával kapcsolatosak.

A miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter tagadja a vádakat. Többször leszögezte, hogy szívvel-lélekkel hiszi, nem zsarnokoskodik, miközben megvédte a munkájához való egyenes hozzáállását.

Meg nem nevezett köztisztviselők azzal vádolták Raabot, hogy a munkatársait oly mértékben terrorizálta, hogy azok nemegyszer sírva fakadtak vagy hánytak megbeszélések előtt. A minisztert azzal is vádolták, hogy dührohamában paradicsomokat dobált a szobájában, ez utóbbit Raab hivatalosan is tagadta.

Raab korábban Boris Johnson alatt volt brit külügyminiszter, de 2021-ben lefokozták, miután tárcája hibásan kezelte az Egyesült Királyság afganisztáni kivonulását. Rövid ideig brexitügyi miniszter is volt Theresa May alatt, de erről a posztról is lemondott, tiltakozásul az asszony kudarcra ítélt brexitmegállapodása miatt.

Borítókép: Dominic Raab egy sajtótájékoztatón 2020. április 7-én (Forrás: Flickr.com/number10gov)