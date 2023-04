Több sebből vérzik a német lap állítása Putyin likvidálásáról

A Bild című német lap számolt be először arról, hogy vasárnap merényletet akartak elkövetni Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, és kis híján sikerült is az akció. A jelentés szerint vasárnap délután Ukrajnában felbocsátottak egy UJ–22 típusú drónt – ami a legmodernebb ukrán közepes hatótávolságú drón, és amely akár 800 kilométer távolságra is képes elrepülni. A lap szerint a célpont egy újonnan épült ipari park volt Moszkva közelében, mindössze 500 kilométerre Ukrajnától.

Múlt héten hírszerzőink információkat kaptak arról, hogy Putyin a rudnevói ipari parkba utazott. Ennek megfelelően kamikaze drónunk felszállt, átrepült az Orosz Föderáció összes légvédelmén, és nem messze az ipari parktól lezuhant

– idézte a Bild Jurij Romanenko ukrán aktivistát, akiről azt mondják, hogy szoros kapcsolatban áll a kijevi hírszerző szolgálatokkal.

A gyilkossági kísérlet azonban hamisnak bizonyul, legalábbis számos jel utal arra, hogy nem igaz. A Kreml tagadja, hogy bármilyen valóságalapja lenne a német lap értesülésének. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő kijelentette, hogy rengeteg hasonló hamis hír kering az interneten mostanában, ezért nem tartják szükségesnek, hogy mindről tájékozódjanak.

A Bild szerint 17 kilogramm robbanóanyaggal akarták megölni az orosz államfőt, és bár egy lezuhant drónt valóban találtak a környéken, robbanóanyagra utaló jeleket azonban nem.

Ráadásul egy ilyen kísérlet után valószínűleg lemondanák az orosz elnök valamennyi nyilvános programját, ezzel szemben éppen a napokban jelentették be, hogy Vlagyimir Putyin beszédet mond a Vörös téren május 9-én.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) és Viktor Hmarin, a RuszGidro (RusHydro) energetikai vállalat igazgatója tárgyal a moszkvai Kremlben 2023. március 27-én (Fotó: MTI/AP/Kreml/Pool/Mihail Klimentyev)