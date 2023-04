Washington a kisujját sem mozdítja a Szudánban ragadt amerikaiakért

Közel tizenhatezer amerikai állampolgár várja a kimenekítést Szudánban − számolt be a Washington Post. Az amerikai napilap cikke szerint Washington mára evakuálta az összes, a polgárháború sújtotta országban ragadt diplomatáját és családjaikat, azonban az átlagembereket még nem sikerült kimenteni.

Washington eddig még hivatalos tervet sem közölt állampolgárai kimenekítésére.

Ezzel szemben Magyarország tegnap este befejezte az evakuációs folyamatot, minden magyart biztonságba szállítottak, de más országok, mint például Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, de még India is megkezdte, vagy már be is fejezte állampolgárai kimentését.

Washington tétlensége miatt a Szudánban ragadt amerikaiak mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy el tudják hagyni az afrikai országot. Egyikük a Washington Postnak nyilatkozva elmondta, a török mentőcsapatokhoz fordult segítségért, azonban nem járt sikerrel, hiszen − érthető okokból − saját állampolgáraik élveztek prioritást. Sokak a fővárostól mintegy 800 kilométerre fekvő Port Sudan kikötőváros felé vették az irányt abban a reményben, hogy valamelyik hajóra felszállva el tudnak jutni Szaúd-Arábiába.

Látva, ahogy más országok kimenekítik saját állampolgáraikat, másodrangú állampolgárnak érzem magam

− fogalmazott a már idézett amerikai a lapnak. Egy másik esetben egy menekülni próbáló amerikainak azt tanácsolta Washington helyi nagykövetsége, hogy csatlakozzon valamely ország Port Sudanba tartó evakuációs csapataihoz, de csak akkor, ha ehhez van saját autója. − Ez komoly?! − reagált felháborodva az amerikai lapnak.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője elmondta, mindent megtesznek, hogy a Szudánban ragadt honfitársaikon segítsenek. − Kapcsolatban állunk az amerikai magánszemélyekkel, az Egyesült Államokhoz kötődő vállalkozásokkal, a régióban működő nem kormányzati szervezetekkel és végrehajtó partnerekkel a biztonsági intézkedésekről és egyéb óvintézkedésekről, amelyeket megtehetnek − magyarázta a szóvivő.

Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó hétfőn hangsúlyozta, Washington nem tervezi bevetni fegyveres erőit az országban.

Szudánban április 15. óta folynak összecsapások a 2021-es katonai hatalomátvételt irányító Abdel Fattáh al-Burháni tábornok vezette hadsereg, valamint ellenlábasa és egykori helyettese, a Hemedti néven ismert Mohamed Hamdan Dagalo tábornok ellenőrzése alatt álló, félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között. A szudáni egészségügyi tárca szerint az összecsapásoknak már 512 halálos áldozata és 4193 sebesültje van.

A harcok következtében két amerikai is életét vesztette.

Borítókép: A Szudánból kimenekített 245, főleg francia állampolgárral a fedélzetén landol az Air France egyik Boeing 777-es utasszállító repülőgépe a Charles de Gaulle repülőtéren, a Párizs melletti Roissyban 2023. április 26-án, két nappal azután, hogy 72 órás tűzszünetet hirdettek a háborúzó felek (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)