A legmagasabb harckészültségben a szerb hadsereg, a határhoz rendelték az egységeit

Az elnök egyúttal azt is elrendelte, hogy a hadsereg egységei induljanak el a szerb–koszovói határ felé, hogy szükség esetén közbe tudjanak lépni.

A szerb közszolgálati televízió (RTS) helyszíni jelentése szerint Zvecanban a rendőrök összecsaptak a helyi szerbekkel, akik meg akarták akadályozni, hogy a településen újonnan megválasztott, albán nemzetiségű polgármestere belépjen az önkormányzat épületébe.

A rendőrség könnygázzal és villanógránátokkal oszlatta szét a tömeget. Ezt követően más észak-koszovói településeken is zavargások törtek ki.

Fotó: MTI/Andrej Cukic

Zvecan, Leposavic és Zubin Potok polgármesterei csütörtökön tették le polgármesteri esküjüket azt követően, hogy áprilisban előre hozott polgármester-választást tartottak négy koszovói településen, mert tavaly novemberben lemondtak az ottani, szerb nemzetiségű polgármesterek. A részvételi arány 3,47 százalékos volt, ennek ellenére Pristina és a nemzetközi közösség is érvényesnek nyilvánította a választást, amelyet a helyi szerbek és Belgrád is elfogadhatatlannak nevezett.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

A zavargások azon a napon törtek ki, amikor a Koszovóban élő szerbek jelentős része Belgrádban tartózkodik, mert Alekszandar Vucsics köztársasági elnök nagygyűlést tart ott.

A „Szerbia reménykedik” elnevezésű esemény este 7 órakor kezdődik, amelyre a szervezők több százezer embert várnak – hívta fel a Szabad Magyar Szó, vajdasági székhelyű magyar nyelvű hírprtál.

A szerb sajtó értesülései szerint az eseményen beszédet mond mások mellett Aleksandar Vucsics szerb elnök, és noha az eseményre várták Orbán Viktor magyar miniszerelnököt is, a Szabad Magyar Szó értesülései szerint Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter szólal majd fel az eseményen.

„Állítólag minden idők legnagyobb szerbiai tömeggyűlése következik Belgrádban. Aleksandar Vucsics meghívott, hogy szólaljak fel én is!” – írta a Facebook-on Szijjártó Péter miután megérkezett Belgrádba.

A szerb katonaság harci készültségének növelése kapcsán a szerb védelmi miniszter, Milos Vucsevics elmondta: a Koszovó és Szerbia közti adminisztratív vonal közelébe helyezik el az egységeiket. Belgrád nem engedi meg, hogy ismét megismétlődjön a horvátországi háborúban látott Vihar hadművelet, amikor is elüldözték a szerbeket otthonaikból. Vucsevics hozzátette:

megfelelő választ fognak adni a történésekre, elsősorban politikait, de nem kizárt a válaszadás más módja sem.

– Reggel óta minden rosszra fordult, sajnos. Szerbia elnöke már napok és hetek óta arra figyelmeztet, hogy Albin Kurti koszovói miniszterelnök nem áll meg, s folytatni fogja a szerb közösség veszélyeztetését – mondta a miniszter a Szerbiai Rádió- és Televíziónak.

Milos Vucsevics hozzátette, jelenleg Pristina kísérlete zajlik, hogy elfoglalják az észak-koszovói önkormányzatokat. Hozzátette: Belgrád állandó kapcsolatban van a KFOR-ral és a nemzetközi közvetítőkkel, hogy legyenek hatással Kurtira, hogy észhez térjen és a béke felé tereljék őt.

Az Amerikai Egyesült Államok elítélte a koszovói hatóságok pénteki akcióját, s arra szólította fel Pristinát, hogy azonnal hagyjon fel az erőszakkal. Jeff Hovanier, az USA koszovói nagykövete a Twitteren közzétett bejegyzésében kiemelte:

Washington elítéli a pristinai kormány mostani akcióját. A pénteki erőszakos intézkedésekkel azonnal fel kell hagyni.

Közben a pristinai sajtó arról cikkezik, hogy a nemzetközi közösség is próbál rendet tenni a felek között. A KFOR parancsnoka, Angelo Michele Ristuccia is tárgyalt Albin Kurti koszovói kormányfővel. Az EBESZ soros elnöki posztját betöltő Észak-macedóniai külügyminiszter is megnyugvásra szólított fel. Bujar Osmani ehhez felajánlotta az

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet segítségét is. Kulcsfontosságú a béke és a stabilitás megőrzése – írta Osmani a Twitteren.

Borítókép: Szerb katonák (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)