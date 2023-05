Arcvékonyítás és orrplasztika, combkeskenyítés online – Ön szerint megéri?

Norvégia 2021-ben olyan törvényt vezetett be, amely előírja a két közösségi médiacsoport számára, hogy jelezniük kell, ha egy fotót retusáltak. Franciaország most egy lépéssel tovább megy, és ugyanúgy megköveteli ugyanezt, ám nem csak a fotókra, hanem a videókra vonatkozóan is.