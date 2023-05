Enyhítő körülmény lehet, ha a bűnöző színes bőrű

A kanadai bíráknak lehetőségük van arra, hogy a faji hovatartozást enyhítő körülményként használják a bűncselekmények értékelésénél és büntetésénél. A vádlottnak mindössze annyit kell tennie, hogy az eljárás során benyújtja a faji és kulturális hatások értékeléséről szóló, IRCA elnevezésű dokumentumot.

Ez a színes bőrű kanadaiak számára áll rendelkezésre, akik ennek beadásával megpróbálhatják bizonyítani, hogy a rendszerszintű rasszizmus volt az egyik oka annak, hogy megszegték a törvényt.

A Free Press hírportál egy konkrét esetet is említ.

Edward Smith 2005-ben érkezett Kanadába Nyugat-Afrikából, és Edmontonban telepedett le. Később egy airbnb szálláshely fegyveres kirablásában vett részt unokatestvérével együtt, ám akciójukat meghiúsították, és a rendőrség letartóztatta Smith-t, aki bűnösnek vallotta magát lopás és lőfegyverrel elkövetett rablás vádjában.

Az ellene folyó eljárás során azonban a férfi benyújtotta az IRCA dokumentumot, és azt állította, hogy Kanadában élő feketeként nyilvánvalóan rasszizmus és gyűlöletkeltés áldozatává vált, amely megakadályozta abban, hogy ugyanazokat a lehetőségeket kapja, mint a fehérek, ezért követett el bűncselekményt.

Smith-nek egy Dunia Nur nevű fekete aktivista segített a dokumentum kitöltésében, aki szerint mindössze azért nyújtották be a papírt, hogy a bíró megfelelően értékelhesse Smith hátterét. A négyoldalas irat azonban egyáltalán nem tartalmaz bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Smith valaha is ki lett volna téve rasszizmusnak a mindennapokban, mint például fizikai támadásnak, szóbeli inzultusnak, vagy hogy valaha is elveszítette volna a munkáját a faji hovatartozása miatt. Még az ellene álítólagosan elkövetett „mikroagressziókat” sem tudta felsorolni.

Ennek ellenére a bevándorló férfi terve bevált, és a bíró mindössze hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Ha nem vették volna figyelembe a faji hovatartozását, valószínűleg nyolc év börtönt kapott volna.

Később a férfi egy nyilatkozatában elismerte, hogy semmiféle rasszizmussal nem szembesült azóta, hogy Kanadába érkezett, mindössze kihasználta a rendszert.

„Ez volt az egyetlen kiutam. Teljes mértékben kihasználtam a helyzetet”

− mondta.

