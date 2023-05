Felforgatják a bevándorlók az Amerikai Egyesült Államokat

Az elmúlt héten sokkal több migránst engedtek be az Egyesült Államokba, mint amennyit deportáltak vagy visszaküldtek hazájába. Erről számolt be a Washington Post amerikai napilap. A Biden-adminisztráció eközben arra próbálja ösztönözni a bevándorlókat, hogy ne a csempészeknek fizessenek az országba való bejutás érdekében. Ez ugyanis rengeteg pénzbe kerül és így veszélyes is az út, a Fehér Ház ezért azt szeretné elérni, hogy a migránsok egy telefonos alkalmazáson keresztül regisztrálják kérelmüket.

Szükség is van az intézkedésekre, mert egyes vélemények szerint soha nem látott migrációs nyomás terheli az USA déli határát.

Az illegális bevándorlók folyamatos érkezése próbára teszi a hatóságok teherbíró-képességét is. Az amerikai lap cikke szerint a határ mentén úgy próbáltak enyhíteni ezen, hogy a zsúfolásig megtelt börtöncellákból és a sátortáborokból több ezer migránst szabadon bocsátottak, amíg a bevándorlási keresetükről a bíróság nem dönt.

A zsúfoltság különösen a múlt héten vált nyomasztóvá, amikor is rekordszámú migráns érkezett az Amerikai Egyesült Államok határához. Ők még a korábbi szabályok megszűnése előtt szerettek volna bejutni az USA-ba. Azok ugyanis bár lehetővé tették az illegális határátlépők gyors kiutasítását Mexikóba, de nem szabtak ki jogi szankciókat a visszaesőkre. Ezen intézkedés megszűnése óta nagyjából 21 ezer migránst engedett szabadon az amerikai határőrség azzal a felszólítással, hogy a jövőben valamikor majd meg kell jelenniük az Egyesült Államok bevándorlási bíróságán.

Marsha Espinosa, a DHS szóvivője elmondta, hogy a most elengedett migránsok között többen voltak olyanok is, akik az új menedékjogi korlátozások május 12-i hatályba lépése előtt érkeztek. Korábban ugyanis a Title 42 néven elhíresült migrációs szabály volt érvényben, amelyet még Donald Trump korábbi elnök vezetett be 2020-ban. Ez a rendelet a járványhelyzetre hivatkozva lehetővé tette a hatóságok számára, hogy korlátozza a bevándorlást az USA határain. Ennek segítségével a hatóságok gyors sebességgel ki tudták utasítani a Mexikó irányából érkezőket az országból.

A DHS legfrissebb adatai szerint az amerikai hatóságok átlagosan napi 4 ezer migránst tartóztattak fel a határon az elmúlt héten, ami körülbelül 60 százalékkal kevesebb, mint Title 42 szabályzat május 11-i lejártát megelőző napokban. A The Washington Post legfrissebb adatai szerint a határőrállomásokon és a táborokban lévő bevándorlók száma az egy héttel ezelőtti körülbelül 30 ezerről péntekre kevesebb mint 10 ezerre esett.

„Bátorít minket ez a haladás, de túl korai lenne végleges következtetéseket levonni vagy előre jelezni a trendeket” – áll a DHS tisztviselőinek közleményében.

A Washington Post megjegyzi, hogy az elmúlt héten körülbelül 28 000 migráns érkezett az USA-ba. A Biden-adminisztráció tisztviselői arra viszont nem válaszoltak, hogy közülük hány embert engedtek szabadon.

Szakértők szerint túl korai lenne még megítélni, hogy a kormányzat által felállított új szabályok működnek-e. Jelen pillanatban mindenki, a migránsok és a csempészek is megpróbálják kitalálni, hogy miként válaszoljanak az új kihívásokra. Valószínű, hogy a migránscsempész-hálózatok átmenetileg visszatartják az embereket, miközben azt figyelik, hogyan kezeli a Biden-adminisztráció a határt. Ha a szövetségi tisztviselők őrizetbe veszik és kitoloncolják a legtöbb migránst, az eltántoríthat az átkeléstől másokat, de ha a migránsokat kiengedik az Egyesült Államokba, hogy megvárják a bírósági tárgyalást, az másokat is a követésre ösztönözhet – nyilatkozták a lapnak a szakértők.

Közben Joe Bident és az amerikai vezetést heves bírálatok érték a republikánus politikusok részéről is, mert tömegével engedik szabadon a migránsokat az USA-ban.

Borítókép: Az Egyesült Államokba igyekvõ bevándorlók várakoznak a mexikói oldalon (Fotó: MTI/AP/Andres Leighton)