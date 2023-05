Továbbra is tízezrek várakoznak az Egyesült Államok déli határán

Több tízezer ember várakozik arra, hogy Mexikóból átjuthasson az Egyesült Államokba, miután pénteken lejárt a világjárvány idején hozott határvédelmi irányelv. A Title 42-nek nevezett jogszabály lehetővé tette az Egyesült Államok számára, hogy a koronavírus-pandémiára hivatkozva gyorsan, menedékjogi meghallgatás nélkül toloncolja vissza a migránsokat Mexikóba.

A rendkívüli jogszabály megszűnésével kétségbeesett futam indult a 2000 mérföldes (3200 km) amerikai–mexikói határ felé, amelyet már így is naponta mintegy tízezren léptek át.

A texasi El Paso városában többen elmondták, hogy még a szabályozások megváltoztatása előtt igyekeztek a határra jutni, ugyanis nem tudták, mit is jelentenek majd ezek pontosan. A mexikói kormány az Egyesült Államokkal közös határán jelenleg várakozó migránsok számát 27 ezerre becsüli, míg az amerikaiak mintegy 60 ezerre.

A Biden-kormányzat az elmúlt időszakban egy sor új intézkedést hozott, amelyek célja, hogy az embereket arra ösztönözze, hogy hagyjanak fel az illegális átkeléssel és kövessék a menekültügyi eljárást. Ezek közé tartozik, hogy új befogadóközpontokat nyitottak meg Latin-Amerikában a menedékkérelmek elbírálására. A tisztviselők szerint, ha az illegális határátlépőket kitoloncolják, legalább öt évig nem léphetnek be újra az Egyesült Államokba, és feltételezhetően nem lesznek jogosultak menekültstátusra.

– Készen állunk arra, hogy humánusan eltávolítsuk azokat az embereket, akiknek nincs jogalapjuk az Egyesült Államokban tartózkodni – mondta Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter, aki kiemelte, hogy a határ továbbra sincs nyitva. Az új szabályok és a bevándorlási tisztviselők erőfeszítései a helyi lakosok félelmeinek eloszlatására kevéssé nyugtatták meg azokat az amerikaiakat, köztük azokat, akik El Pasóban tartózkodnak. Csütörtökön ugyanis körülbelül 25 ezer migráns volt a határőrség őrizetében, ami messze meghaladja az ottani táborok befogadóképességét.

A határvédelem feloldása Egyesült Államok-szerte vitatott politikai kérdés. A képviselőház republikánus képviselői például máris egy bevándorlási törvénycsomagot fontolgatnak, bár kevés esélyük van arra, hogy keresztülvigyék a demokratatöbbségű szenátuson. Abban ugyanakkor mindkét párt megegyezik, hogy az ország bevándorlási rendszere szigorú reformra szorul.

Az amerikai–mexikói határtól 2400 kilométerre fekvő Chicago is érzi a déli határon kialakult migrációs válságot, miután több ezer bevándorló ellátásával küzd, akiket Greg Abbott texasi kormányzó utasítására küldtek oda.

Tavaly nyár óta több mint 8000 migráns érkezett a városba, a menekülteket rendőrőrsökön és templomokban szállásolják el.

Tisztviselők szerint azonban a város forrásai kimerültek.

A beáramlás arra késztette Lori Lightfoot polgármestert, hogy a hét elején szükségállapotot hirdessen. – Mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy ez a válság valószínűleg tovább fog mélyülni – nyilatkozta a chicagói polgármester. A rendkívüli helyzet lehetővé teszi a város számára, hogy hozzáférjen a sürgősségi alapokhoz, és az állam nemzeti gárdáját is segítségül hívhatják.

A Chicagóba érkezők tömege ráadásul csak töredéke annak a bevándorlóhullámnak, amely Közép- és Dél-Amerika felől sújtja az országot. Pénteken Kathy Hochul, New York kormányzója is további szövetségi forrásokat kért a Fehér Háztól a New Yorkba érkezett menedékkérők számára.