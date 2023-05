Hét ETA-gyilkos visszalépett a spanyolországi választásoktól

A visszalépett egykori ETA-tagok elismerték, hogy jelöltségük óriási port kavart nemcsak a médiában, hanem a közszférában is, majd pedig üzenetet címeztek a terrortámadásokban érintetteknek is. Közölték, hogy azért döntöttek a lemondás mellett, hogy kifejezzék elkötelezettségüket az áldozatok iránt, és ezzel a gesztussal is nyomatékosítsák korábbi ígéretüket, miszerint soha többé nem okoznak szenvedést az érintetteknek sem szavaikkal, sem cselekedeteikkel. Kiemelték, hogy továbbra is vállalják a felelősséget azért, amit a múltban tettek, ugyanakkor hozzátették, hogy a kezdetektől részt vettek a nacionalista baloldal több mint egy évtizede történt stratégiaváltásában, és elkötelezték magukat a demokrácia mellett.

Pedro Sánchez miniszterelnök múlt héten a Joe Bidennel tartott amerikai találkozóján értesült az ETA-tagok nevezéséről, melyhez mindössze annyit fűzött hozzá, hogy „vannak dolgok, amelyek legálisak, de nem tisztességesek, és ez a mostani is egy ilyen dolog”.

Az összes ellenzéki párt követeli a kormánytól, hogy szakítson meg minden együttműködést és vonja vissza az összes korábban megkötött paktumot a terroristákat jelölő EH Bilduval. A Vox, valamint a madridi régió néppárti vezetője, Isabel Díaz Ayuso még tovább ment, ők az EH Bildu teljes kitiltását követelik a választásokról. A miniszterelnök egyelőre nem tett eleget az ellenzéki kérésének. Véleménye szerint mindannyian, de különösen a Néppárt (PP) és annak vezetője Alberto Núnez Feijóo „választási fegyverként” használja fel az ETA-val kapcsolatos eseményeket, és ezen keresztül akar pozíciót nyerni.

Borítókép: Tüntetés a spanyolországi Bilbao városában az ETA bebörtönzött foglyainak átszállítását követelve 2023. január 7-én. (Fotó: AFP/Anadolu Agency/Javi Julio)