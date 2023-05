Károly király megtiltotta Erzsébet királynő bizalmasának, hogy újabb királyi titkokat fedjen fel

Angela Kellyt állítólag arra kérték, hogy írjon alá egy titoktartási szerződést. A megegyezésért cserében Károly király nem szűkmarkú, egy új, északi otthont ad néhai édesanyja öltöztetőnőjének, hogy végleg elhagyhassa a windsori birtokon lévő ingatlanát – írja a Mirror.

Angela Kelly, akit Erzsébet királynő egyik legközelebbi bizalmasának tartottak, új otthont választhatott, miután állítólag ki kellett költöznie a windsori birtokról. A király, hogy biztosítsa Kelly asszony hallgatását a királyi ügyekről, az alku részeként egy titoktartási megállapodást íratott alá édesanyja öltöztetőjével. A hallgatási tilalom megnehezíti, hogy Kelly asszony a jövőben bármilyen jövedelmet szerezzen abból, amit a királyi családról tud, vagy arról, ami jelenleg történik náluk.

A Mirror egyik forrása úgy tudja,

Kelly asszony a jövőben a „király” és a „palota” szavakat sem használhatja kereskedelmi célokra. Angela Kelly ugyanis már két könyvet is kiadott, de az még a királynő beleegyezésével történt. Azt viszont, hogy a harmadik könyve megjelenjen, már nem engedi meg az új megállapodás.

Azért történhetett meg ez a fordulat, mert állítólag Károly király úgy érezte, hogy összevetve a dolgokat, Kelly asszony talán túl beszédes alkalmanként, és még egy aprócska dolog is közrejátszhatott, hogy Kelly asszony második könyvében, a The Other Side Of The Coinban túl részletesen írta le a királynő viselkedését férje, Fülöp herceg temetése után. Valószínűleg a királyi család nem szeretne már több könyvet arról, hogyan élnek, ki, milyennek látja őket belülről, a bensőséges otthoni közegből.

Segítettem neki levenni a kabátját és a kalapját, közben egy szó sem esett. A királynő ezután a nappalijába sétált, becsukta maga mögött az ajtót, és egyedül maradt a saját gondolataival

– írta Kelly asszony, aki az Instagramon írva megerősítette, hogy északra költözött.

Készülök a búcsúra. Beköltözöm az új otthonomba, amit végre az otthonomnak nevezhetek

– írta.

A Peak Districtbe költözöm, Sheffieldtől kicsit távolabb, de nem leszek túl messze a családtól... Alig várom az új kalandjaimat.

A királynő halála után Kelly asszonyt elbocsátották, mivel Kamilla királyné megtartotta Jacqui Meakint mint öltöztetőjét, aki szintén az Erzsébet királynő szolgálatában állt. Kelly asszonyról úgy hírlik, állítólag a palotában sem volt népszerű egyesek körében a temperamentuma miatt.

Erre utalt egy nemrég az Instagramon közzétett bejegyzésében, amelyben azt írta: „Túl öreg vagyok ahhoz, hogy azon aggódjak, ki szeret és ki nem szeret!”

Borítókép: Angela Kelly (Fotó: AFP/John Stillwell)