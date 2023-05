Két kisfiút keresnek a Dunában a búvárok

Két kiskorú fiút keresnek rendőrök és immár búvárok is, akik tegnap tűntek el a Dunában Apatinnál, Szerbia egyik városában, a kajakklub közelében. A fiúkat, P. B.-t (10) és A. M.-et (9), hétfő délután két óra körül látták utoljára, azóta semmit nem lehet tudni róluk – adta hírül a Vajma.

A portál arról is ír, hogy a parton megtalálták a gyerekek holmijait, a biciklijüket és a cipőjüket is, így a rendőrök mellett búvárokat is bevetettek, hogy a folyót is átkutassák. A feltételek azonban nem kedvezőek, ugyanis a vízben a rossz látási viszonyok és a Duna magas vízállása is megnehezíti a hatékony keresést.

Hozzáteszik, hogy kedd reggel már csak a gyerekek hozzátartozói voltak kint a helyszínen, ők az egész éjszakát ott töltötték. A gyermekek fotóit közzétették, és arra kérnek, hogy aki látta őket, hívja a 061/147-221-es telefonszámot vagy a rendőrséget.