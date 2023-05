A konzervatívok válasza a gazdasági nehézségekre a józan ész − kezdte nyitóbeszédét Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány koratóriumi elnöke csütörtökön az alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő „Keynestől az unorthodox gazdasági megoldásig” című kerekasztal-beszélgetésen. A rendezvényen a meghívott szakértők a liberális és konzervatív gazdaságpolitikák közti különbségekről, ezek társadalmakra gyakorolt hatásairól, valamint az új világrend kialakulásáról és annak gazdasági vetületeiről osztották meg véleményüket. Törcsi Péter hangsúlyozta, habár a világ országainak kormányai időről-időre változtatják gazdaságpolitikájukat, sokszor térnek át liberálisabb megoldásokhoz, válsághelyzetekben rendszerint a konzervatív intézkedések hoznak eredményt.

Nincs olyan helyzet, amit a baloldal ne tudna rosszabbá tenni

− húzta alá. Hozzátette, a koronavírus-járvány miatti leállások, az ukrajnai háború gazdasági következményei mellett egy másik válsággal is szembe kell néznünk, az Európai Bizottság piszkos játékával , amelyet a lengyel és magyar konzervatív vezetésű kormányaival szemben folytat. Éppen ezért nagyon fontos − emelte ki −, hogy a világ konzervatívjai a politikai összetartás mellett − melyet jól mutat a csütörtökön Budapesten elstartoló Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) földrajzi kontextusban is rendkívül széles vendégköre − a gazdaságpolitika területén is egységet mutassanak.

Fegyverként használt válságok

A baloldal az elmúlt évek válságait fegyverként használja a szuverén nemzetek ellen

− vélekedett Jerzy Kwasniewski. A lengyel Ordo Iuris jobboldali agytröszt elnöke szerint remek példa erre az Európai Unió arra irányuló törekvése, hogy a nemzetállamokat meggyengítve egy európai szuperállamot hozzon létre, melyben az összes fontos gazdasági és politikai döntést Brüsszelben hoznák meg. A lengyel szakértő szerint ezért fontos egy erős ellenállás szervezése az egyre fokozódó centralizációs törekvésekkel szemben, melyek végső soron megsemmisítenék a nemzeti szuverenitást.

Daniele Scalea, az olasz Machiavelli Center for Political and Strategic Studies intézet elnöke elmondta, szerint a gazdaságnak alapvetően az embereket kell szolgálnia, s ez az, amiben a konzervatív gazdaságpolitika leginkább különbözik a liberálistól.

A liberálisok azt akarják, hogy az emberek ideológiákat szolgáljanak

− húzta alá. Hasonlóan vélekedett John O'Sullivan is, a budapesti Danuba Institue elnöke szerint nemzetközi szervezetek által erőltetett politikai megállapodások és agendák eltorzítják a gazdasági intézkedéseket, melyek így már nem feltétlenül az átlagemberek érdekeit szolgálják.

Szakadék az elit és az átlagember között

Chris Farrell, az amerikai Judicial Watch jogvédő intézet kutatási igazgatója a Biden-adminisztráció gazdasági intézkedéseit bírálta. Elmondta, hogy az elmúlt hetek bankcsődjei, az államadósság plafon emeléséről szóló megállapodás hiánya egyre inkább a 2008-as válság előtti állapotra emlékeztetnek, miközben a Fehér Ház folyamatosan azt hangsúlyozza: a gazdaság alappillérei nincsenek veszélyben − akárcsak 2008-ban.

A washingtoni elit és az átlagemberek közötti szakadék soha nem volt még olyan mély, mint most

− vélekedett Farrell. Aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az amerikai dollártól egyre több ország fordul el, például a BRICS-országok (Oroszország, Kína, Dél-Afrika, Brazília és India).

Orbán Viktor, mint inspiráció

Orbán Viktor igazi inspiráció, aki borsot tör a nemzetközi baloldal orra alá

− fejtette ki Farrell a közönség azon kérdésére válaszolva, hogy milyen szerepe lehet a magyar kormányfőnek az átalakuló világrendben. Az amerikai szakértő elmondta, Orbán Viktor hatalmas népszerűségnek örvend a tengerentúlon konzervatív körökben, erre remek példa a tavalyi Dallasban megrendezett CPAC-en tett látogatása és az azt övező érdeklődés.

Daniele Scalea a magyar családpolitikát dícsérte, szerinte a születések ösztönzése a gazdaságilag helyes megoldás a demográfia csökkenés okozta problémákra, a Brüsszel által ösztönzött bevándorlással szemben. Ezutóbbiról bebizonyosodott, hogy nem segít a gazdasági kihívások leküzdésében, valamint nehezebb helyzetbe hozza a munkásosztályt.

