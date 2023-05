Öntudatlan drogosok és fecskendők Párizs kerületeiben

Nem tudja kezelni Párizs szocialista vezetése a drogosok jelentette, évek óta tartó problémát, bár voltak erre irányuló intézkedések, a kábítószerfüggők továbbra is az utcán tartózkodnak, a helyiek nem érzik magukat biztonságban. A baloldali városvezetés eddig mindössze annyit tett az ügy érdekében, hogy időről időre máshova telepíti át a drogosokat, de a problémát ezzel nem oldják meg, a dílerek mindig újra megjelennek és kezdődik a lakók rémálma elölről. A Párizs északi részén lévő 18. kerületet valósággal ellepik a dílerek és a kábítószerfüggők, magatehetetlen emberek fekszenek a földön, a járókelők mellett.

A sajtónak nyilatkozó helyiek elmondása alapján a drogosok agresszívak, mindennaposak a verekedések, a kábítószerfüggők a lakásokban és az autókban is kárt tesznek, a gyerekek félve lépnek ki az utcára.

A fenti felvétel pár éve készült, de a helyzet azóta is változatlan, ezért a lakosok által megbízott ügyvéd tavaly nyáron nyílt levélben fordult a prefektushoz, arra kérve a rendőrkapitányt, hogy tegyen valamit.

A helyi lakosokból álló Stop Crack Eole nevű Twitter-csoport Gérald Darmanin belügyminisztert, Emmanuel Macron államfőt és Élisabeth Borne miniszterelnököt teszik felelőssé azért, hogy a környék valóságos törvényen kívüli zónává változott.

A Porte d’Aubervilliers nevű kerületben a gyermeke rendőri kísérettel járnak iskolába. A BFMTV hírcsatornának nyilatkozott a kerületben uralkodó állapotokról az egyik szülő, elmondása szerint gyermekeik akár szexuális aktus szemtanúi is lehetnek az utcán, mivel a drogfüggők a tudatmódosító szerek hatása alatt nincsenek tudatában annak, hogy mit tesznek. A kerület polgármestere, Éric Lejoindre is reagált a történtekre, szerinte azt a több országban is bevett módszert kell alkalmazni, hogy olyan egészségügyi központokat alakítanak ki, ahol zavartalanul, orvosi felügyelet mellett viselik gondját a kábítószerfüggőknek és akár be is adhatják maguknak a napi adagjukat. A polgármester úgy véli, hogy minél több ilyen létesítményre van szükség.

A 18. kerületben létezik ilyen központ, de nem veszik igénybe a drogfüggők, sőt a kerület egyik bölcsődéjének környékét is ellepték a kábítószerfüggők.

A CNews francia hírcsatornának egy addiktológus úgy nyilatkozott, a probléma gyökere az, hogy a hatóságok összekeverték a kockázatcsökkentést és a kezelést, és a rendszer nem teszi lehetővé a kábítószerfüggők megfelelő kezelését.

Borítókép: Kábítószerfüggő férfi Párizsban (Fotó: AFP/Hans Lucas/Robin Tutenges)