Ukrán külügyi szóvivő Orbán Viktornak: Ukrajna felszabadítja minden megszállt területét

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentéseit csak a Kreml támogatja, Ukrajna pedig készen áll arra, hogy felszabadítsa az összes, Oroszország által megszállt területét – jelentette ki Oleh Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő kedden a Facebookon. „Orbán Viktor magyar miniszterelnök Oroszország Ukrajna elleni agresszióját kommentálva azt mondta, mindegy, ki kit támadott meg. Meggyőződése, hogy Ukrajna nem képes megnyerni a háborút. A Kremlnek örülnie kell: a magyar kormányfő levette Oroszországról a felelősséget az Ukrajna elleni agresszióért” – írta a szóvivő.

Emlékeztetett arra, hogy egyes európai politikusok tavaly még azzal érveltek: Ukrajnának nincs esélye 72 óránál tovább kitartani. „Tévedtek akkor is, és most is tévednek. Ellentétben az ellenállás nélküli kapituláció híveivel, az ukránok folytatják a harcot területeik orosz megszállás alóli teljes felszabadításáig. Ez az egyetlen módja a béke helyreállításának, és nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságának szavatolása érdekében is” – hangsúlyozta a szóvivő. Kiemelte: most rendkívül fontos az erőfeszítések összefogása annak érdekében, hogy Ukrajnának „mindene meglegyen” Oroszország mielőbbi legyőzéséhez.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a Dohában megrendezett Katari Gazdasági Fórumon egy beszélgetésen azt mondta, hogy ez a háború csak az Egyesült Államok és Oroszország között köttetett megállapodás révén zárható le.

Az én véleményem mindig is az volt, hogy ez a háború a diplomácia kudarca, sosem szabadott volna kitörnie. A frontra tekintve számunkra világossá vált, hogy a csatatéren nem lehet döntésre jutni. A kérdés pedig nem az, mert ebben nincs kérdés, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, hanem az, hogy mi lesz holnap reggel. És jelenleg erre az a válasz, hogy egyre több és több ember hal meg, és nincs esély a győzelemre egyik oldalon sem

– nyomatékosított a magyar kormányfő. Hozzátette: „Mindig is azt javasoltam, hogy a háború kiterjesztése helyett meg kell állítani az eszkalációs lehetőségeket, és ezért a béketárgyalások oldalán kell érvelnünk.”