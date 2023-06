Kibírhatatlan fájdalmat okoz az apró hal mérge – csak félve lépnek a tengerbe a turisták

A sárkányhal apró mérete ellenére hatalmas fájdalmat tud okozni. Akit megszúr, azonnal forduljon orvoshoz – javasolják a szakemberek. Egy nyolcéves kislányt szúrt meg néhány nappal ezelőtt egy sárkányhal Görögországban, a Szitónia-félszigeten. A gyerek éppen kifelé sétált a vízből, amikor összetalálkozott az ártalmatlannak tűnő tengeri élőlénnyel, vélhetően rálépett. Édesapja elmondása szerint a lány ekkor fájdalmas, csillapíthatatlan ordításba kezdett.

Azt kiabálta, hogy nem tudja elviselni a fájdalmat.

– idézte fel később a sajtónak nyilatkozó férfi.

Egy vízimentő sietett a család segítségére, aki azonnal megállapította, hogy a sárkányhal szúrásáról van szó. Javaslatára a kislány lábát forró vízbe tették, amitől a fájdalom fokozatosan csökkenni kezdett. A gyereket a helyszínen orvos is megvizsgálta, aki fájdalomcsillapítót és antiallergéneket írt fel.

A sárkányhal eredetileg a tenger mélyebb részein él, de időről időre kimerészkedik a sekélyebb vizekbe is. Valószínűleg most is ez történt. A sekély részen pedig a homokban vagy az apró kavicsok közt megbújva akkor történhet meg a baj, ha valaki véletlenül rálép. Védekezni ellene legfeljebb strandcipő viselésével lehet, észrevenni ugyanis szinte képtelenség, ráadásul könnyen összetéveszthető más, valóban ártalmatlan fajtákkal. Ha megtörténik maga a szúrás, az áldozat erős fájdalmat érez, akár beszédbénulás is előfordulhat. Emellett szívbetegeknél az infarktus kockázata is fokozott. Amennyiben megszúrt minket a sárkányhal, mindenképp forduljunk orvoshoz – javasolják a szakemberek.

A görögországi sárkányhalhoz hasonló élőlény az Adriában is előfordul, ott a „dragon fish” névből kiindulva draganának hívják. A Fekete-tengerben szintén felbukkanhat – egy romániai üdülőhelyen még 2010-ben több mint húsz embert kellett kórházba szállítani miatta. A helyi lapok szerint mindegyikük hatalmas fájdalomról számolt be.

Borítókép: Szitónia-félszigeti tengerpart (Fotó: Pixabay, vansielin)