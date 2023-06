Okosrendszert épít ki a hargitai város a hulladékprobléma megoldására

Két környezetbarát autóval, valamint nyolc okos hulladékgyűjtő szigettel gazdagodik Szentegyháza, miután sikeresen pályázott ezek beszerzésére a Környezetvédelmi Alapnál. Az okos szeméttárolókra nem hiába van szükség – írja a Székelyhon.ro.

Összesen kétszáznegyvenezer lej (majdnem tizennyolcmillió forint) értékben vásárolhat környezetbarát autókat a szentegyházi önkormányzat – tudta meg Lőrincz Csaba polgármestertől a Székelyhon. A polgármester elmondta, már jó ideje elavultnak számítanak a járműveik – folyamatosan javítani kell azokat –, ám nem akartak pénzt költeni újak beszerzésére a helyi büdzséből, hiszen számos folyamatban lévő fejlesztés van a településen, amelyek finanszírozása ennél jóval fontosabb.

Ezért is jött kapóra a bukaresti támogatás, hiszen így külső forrásból megoldhatják a problémát.

A tervek szerint

egy hibrid autót szeretnének vásárolni, amelyet hosszabb utakra használhatnak, valamint egy elektromos autót, ami a közelebbi intézmények, munkapontok megközelítését teszi egyszerűbbé.

Szintén sikeresen pályázott a városvezetés arra, hogy

nyolc okos hulladékgyűjtő szigetet létesíthessenek Szentegyházán, ahová a szelektíven gyűjtött szemetet lehet majd vinni.

Ezeket a tömbházak között helyezik el, lecserélve a meglévő, elkerített tározókat, amelyek gyakorta megtelnek, hiszen sokszor illetéktelen személyek is odaviszik a hulladékot. Az új gyűjtőpontok már elektronikus kártyával fognak működni – ezeket majd kiosztják a szemételszállításért fizető lakóknak –, így remélhetőleg megszűnik az említett probléma és az ebből fakadó viták. Mindemellett a környék is rendezettebbé válik.

A polgármester kiemelte, az új tározókból kettőt-kettőt helyeznek el négy helyszínen – így a kapacitás is biztosan elegendő lesz a lakók kiszolgálására.

A projekt összértéke száztízezer euró, amit teljes egészében a támogatásból finanszíroznak.

A városvezetésnek csak annyi dolga lesz, hogy előkészítsék a helyszíneket. Bíznak benne, hogy idén sikerül lefolytatni a tározók beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást. A polgármester arról is beszélt, hogy Hargita Megye Tanácsával társulva hasonló pályázatot nyújtottak be az Országos helyreállítási terv programjában, s ha itt is sikerrel járnak, akkor a város kevésbé sűrűn lakott részein is elhelyezhetnek okos hulladékgyűjtőket. Lehetőség lesz továbbá Bányatelepen és Homoródfürdőn is létesíteni ilyen tározókat – írta meg a Székelyhon.

