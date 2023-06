Visszafordult a Wagner-csoport

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel egyeztetett a Wagner-csoport vezetője – számolt be a TASZSZ orosz hírügynökség a belarusz elnöki sajtószolgálatra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint Jevgenyij Prigozsin beleegyezett abba, hogy leállítja Moszkva felé tartó zsoldoscsapatát, emellett hajlandó lépéseket tenni a kialakult feszültség enyhítése érdekében.

A Wagner vezetője közölte, konvojai vissza fordulnak és visszatérnek táboraikba annak érdekében, hogy megakadályozzák a vérontást.

Fel akarták oszlatni a Wagner-csoportot. Június 23-án megindult az Igazság Menete. Egy nap alatt már 200 kilométerre voltunk Moszkvától. Ez idő alatt egyetlen harcosunknak sem esett baja. Most jött el a vérontás pillanata. Felismerve minden felelősséget azért, hogy oroszok vére folyhat, tervek szerint visszafordítjuk oszlopainkat és táboraink felé vesszük az irányt

– idézte a The Washington Post amerikai napilap újságírója Prigozsin közleményét.

A Wagner-csoport nevű orosz zsoldoshadsereg katonái az ukrajnai orosz katonai műveleteket irányító központ közelében Rosztov-na-Donuban 2023. június 24-én Fotó: MTI/EPA

A Magyar Nemzetnek Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, a Mathias Corvinus Collegium geopolitikai műhelyének vezetője elmondta, Belaruszban is megindultak a mozgolódások és vannak arra utaló jelek, hogy Lukasenka rendszere ellen is támadások indulhatnak. Hozzátette: valószínűleg mindkét fél próbálja elkerülni a teljes szakítást. A szakértő ugyanakkor Lukasenka közvetítésének egy másik aspektusára is rámutatott:

Ez egy rendkívüli gyengeség Vlagyimir Putyin orosz elnök részéről, hogy közvetítésre van szüksége.

Lehetséges az is, hogy mindegyik fél, tehát Prigozsin, Putyin és Lukasenka is belátták, hogy most össze kell zárniuk, különben mindannyiuk hatalmát elsöpörheti az ukrán, a nyugati és a belső erők munkája – tette hozzá.

Meg nem erősített hírek szerint Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter lemond – írta az oroszországi fejlemények kapcsán Facebook-oldalára Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő.

Borítókép: Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője (Fotó: AFP/Telegram/@concordgroup_official)