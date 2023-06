Putyin szerint Ukrajna rengeteg nyugati harckocsit veszített a napokban

Ukrajna több mint 160 harckocsit, a nyugati harcjárművek 25–30 százalékát elvesztette az ellentámadás kezdete óta − fogalmazott Vlagyimir Putyin kedden. Az orosz elnök katonai elemzők és tudosítók társaságában tartott megbeszélésén elmondta, ezzel szemben Oroszország mindössze 54 tankot vesztett. Putyin leszögezte, jelenleg nem látja szükségességét egy újabb mobilizációs hullámnak.

Sokan azt mondják egy vagy kétmillió emberre van szükségünk. Ez attól függ, mit akarunk. Vissza akarunk térni Kijevbe?

− tette fel a kérdést az orosz elnök, utalva a háború elején az ukrán főváros elfoglalására tett sikertelen kísérletre. Putyin hozzátette: nincs ok arra, hogy hadi állapotot vezessenek be az országban, ugyanakkor komolyan kell venni az orosz területen egyre aktívabb szabotázsakciókat, és keményen fel kell lépni ellenük − számolt be a Reuters hírügynökség.