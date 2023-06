Virágzik a mezőgazdasági gépek feketepiaca az ukrajnai háború alatt

Kelet-Európába küldik a brit gazdaságokból ellopott gépeket és berendezéseket – közölte Andrew Huddleston főfelügyelő, a brit hatóságok vidéki bűnözés elleni egységének vezetője. A Politico brüsszeli hírportál szerint a mezőgazdasági feketepiac az oroszellenes nyugati szankciók miatt megnövekedett szükségeire reagál. Noha bizonyítékok egyelőre nincsenek arra vonatkozóan, hogy az ellopott berendezések Oroszországban kötnek ki, Huddleston szerint van összefüggés a géplopásokkal kapcsolatban. Statisztikai adatok szerint Angliában és Walesben az első negyedévben több mint 300 százalékkal nőtt a géplopások száma az előző évhez képest.

A nagy értékű célpontok közé tartoznak az építőipari és mezőgazdasági gépek, köztük kotrógépek és GPS-egységek.

Az NFU Mutual biztosítótársaság beszámolója szerint áprilisban rekordot döntött a GPS-lopások száma: az idei év első négy hónapjában az ezzel kapcsolatos kár megduplázódott, és immár meghaladja az 500 ezer fontot. Miután az olyan mezőgazdasági gyártók, mint a John Deere és a Lely felfüggesztették az Oroszországba és Belaruszba irányuló szállítmányokat, a szankciók és általában a háború miatt kialakult a mezőgazdasági termékek feketepiaca. A britek most olyan jogszabályokon dolgoznak, amelyek gátat vethetnek a géplopásoknak.

Az aratási időszak azonban már vészesen közeledik és brit gazdák egyre tehetetlenebbnek érzik magukat a géplopások miatt. Vannak, akik fokozzák a biztonsági intézkedéseket, például kamerákat szerelnek fel vagy biztonsági cégek segítségét veszik igénybe. Mások szerint már ez is kevés: manapság „nem számít, hogy a traktorod be van zárva a magtárba vagy egy bekamerázott udvarra − akkor is elviszik” − magyarázta az egyik károsult gazda.