A brüsszeli korrupciós botrány főszereplői is szigorúbb etikai testületre szavaznak

Ehelyett a tervek szerint az uniós politikusok számára alapkövetelményeket állapítanának meg a vagyonnyilatkozatra, a harmadik fél által fizetett utazások nyilvánosságra hozatalára és a mellékállások korlátozására vonatkozóan. Ezután az egyes intézmények, köztük a parlament is, maguk határoznák meg, hogy a szabályokat hogyan hajtják végre a szervezeten belül.

A brüsszeli korrupciós botrány egyik főszereplőjének, Eva Kailinek az EP-be való visszatérése már a múlt hónapban felmerült, a hatóságoktól meg is kapta az engedélyt, azonban a strasbourgi ülésteremben akkor nem jelent meg. Igaz, szeretetteljes fogadtatásra nem számíthatott: pártjából, a görög szocialista Pánhellén Szocialista Mozgalomból (Paszok), és EP-képviselőcsoportjából, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéből is kirúgták. Kaili most olyan EP-képviselőkkel működik együtt, akik egyetlen uniós képviselőcsoporthoz sem tartoznak.

A korábbi alelnök végül kedden tért vissza az Európai Parlamentbe, és rögtön megszavazta a Lengyelországot elítélő határozatot, ahogy Tarabella is.

Megdöbbentő volt, hogy két olyan EP-képviselő is részt vett a szavazásban, akikkel szemben büntetőeljárás folyik, nevezetesen Eva Kaili és Marc Tarabella. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy olyan emberek szavaznak Lengyelországról, akikkel szemben bűncselekmények elkövetése miatt nagyon komoly eljárások folynak. Ahelyett, hogy az Európai Parlament felfüggesztené a képviselői jogosultságaikat, szavaznak, és olyan döntésekben vesznek részt, amely más országot elítél

− nyilatkozta a Hír TV-nek Trócsányi László, a Fidesz EP-képviselője.