Alig látható, mindössze pár gramm: mini felderítő drón is érkezik Ukrajnába + videó

A nanodrónt a brit hadsereg már évek óta használja, mintegy 160 darabot rendeltek meg belőle, és előszeretettel használták Afganisztánban, ugyanis a különleges UAV leginkább a hírszerzést segítheti „rejtett célpontok és fenyegetések” felderítésével.

A gyerekjátéknak kinéző katonai eszköz darabja 195 ezer dollárba kerül.

Azt nem tudni, hogy Kijev pontosan mennyit kap az eszközből, a nyilvános információkban „néhány” darabot említettek a segély keretében, ám Norvégia korábban azt közölte, hogy ezer darabot kíván küldeni Ukrajnába.

A felderítésben és hírszerzésben használatos drón kifejezetten jól jöhet Kijevnek az ellentámadásban, különösen a városi harcok során, például Bahmut visszafoglalásában, ahol lényegében csak házról házra képzelhető el az előrenyomulás.

A nanodrón egyébként hanggal, sőt akár suttogással is irányítható, bár kontrollpanel is „jár hozzá”. A hangvezérlés jelentősen megkönnyítheti egy célpont megtámadását vagy felderítését. A Black Hornet használatának elsajátítása a gyártó szerint egyszerű, az eszközhöz szükséges parancsok a hétköznapi beszélgetésekben általánosan használt mondatokon alapulnak, bonyolult terminológia nélkül. Ez azt jelenti, hogy minimális képzettséggel rendelkező egyének is működtethetik, vagyis számos nyugati eszközzel ellentétben, ehhez nem kell képzést is biztosítani az ukránok számára.