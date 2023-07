Átadta nehézfegyvereit az orosz védelmi minisztériumnak a Wagner magánhadsereg

A minisztérium szerint 2500 tonna különböző típusú lőszert és 20 ezer lőfegyvert is átadtak. A tárca hangsúlyozta, hogy a harceszközök között több tucat olyan is volt, amelyet egyszer sem vetettek be harcban. A harceszközök a műszaki-karbantartó alakulatokhoz kerülnek, utána pedig kijelölik új rendeltetési helyüket. Az orosz hadsereg videófelvételt is közzétett, amelyen a nehézfegyverek elszállítását lehetett látni katonai szállító járműveken.