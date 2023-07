Drasztikus lépés: tilos lesz a diákoknak bevinni a mobiltelefonokat az osztályterembe

Az NLTimes című angol nyelvű holland napilap beszámolója szerint Robbert Dijkgraaf oktatási miniszter a szabályozást ismertető közleményében arról is tájékoztatott, hogy az okostelefonok továbbra is használhatók lesznek, ha kifejezetten szükség van rájuk a tanórákon. Ilyen kivétel lehet, ha a diákok épp a digitális készségekről tanulnak, vagy a használójának egészségügyi okokból van szüksége az eszközre, illetve engedélyezett lesz a fogyatékossággal élők számára is.

Noha a mobiltelefonok összefonódtak az életünkkel, nem valók az osztályterembe

– fogalmazott a miniszter.