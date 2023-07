„Hagyjuk abba a milliárdok kifizetését Brüsszelnek és Ukrajnának!”

Az uniós költségvetés botrányos emelését még nem is hajtották végre, és máris jönnek a következő őrült követeléssel. Közben több mint elég milliárdot utaltak át Ukrajnának, ami nem hozott mást, mint az amerikai fegyveripar fellendülését és vérontást. Mindezt egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió folyamatosan milliárdos ajándékokat ad harmadik országoknak, nyíltan támogat egy háborús pártot, és maga is egyre inkább adósságunióvá degradálódik. Ráadásul az Európai Központi Bank is folyamatosan túllépi mandátumát. Az osztrákok nehezen megkeresett pénze már nincsen jó kezekben az Európai Unió intézményeiben