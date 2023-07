Washingtonban folytatódik a pápai békemisszió

Kijev és Moszkva után hétfőtől az amerikai fővárosban egyeztet Matteo Maria Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, akit Ferenc pápa az ukrán és az orosz fél közötti közvetítéssel bízott meg. A Vatikán közleménye szerint Matteo Maria Zuppi bíboros washingtoni látogatása egyrészt információcsereként szolgál a pápa különmegbízottja és az amerikai kormányzat képviselői között a jelenlegi helyzetről,

másrészt – olvasható a közleményben – Vatikánváros és Washington a lehetséges humanitárius kezdeményezésekről egyeztet a „legsérülékenyebbek, különös tekintettel a gyerekek szenvedésének csökkentése érdekében”.

Ferenc pápa április végi magyarországi látogatásáról hazatérőben jelentette be, hogy közvetítést indít a háborúban álló Moszkva és Kijev között között. A békemisszióval májusban megbízta Zuppi bíborost. A bíboros június 5-én és 6-án Kijevben tárgyalt, június 28-án és 29-én Moszkvában. Az ukrán fővárosban Ferenc pápa küldöttét Volodimir Zelenszkij elnök fogadta, valamint Dmitro Lubinyec, a kijevi parlament emberi jogi biztosa. Találkozott a helyi egyházak képviselőivel is. Moszkvában Zuppi bíboros Jurij Usakov elnöki tanácsadóval találkozott, valamint Maria Lvova-Belova gyermekjogi biztossal és Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája is fogadta. A napirenden többek között az ukrajnai területről Oroszországba szállított gyerekek hazatérése is szerepelt. A kérdésről Volodimir Zelenszkij beszélt Ferenc pápával május 14-i vatikáni látogatásán, amikor is jelezte az egyházfőnek, hogy Kijev számításai szerint mintegy húszezer gyerekről van szó.

Borítókép: Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az olasz püspöki kar elnöke (Fotó: MTI/AP/Gregorio Borgia)