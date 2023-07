X-akták a Capitoliumban: megfélemlített pilótákról, Tic-Tac-alakú ufóról, nem emberi anyagokról volt szó az amerikai kongresszusban

David Fravor, az amerikai haditengerészet nyugalmazott parancsnoka ismét beszámolt 2004-es találkozásáról egy Tic Tac-alakú ufóval, amely mozgásával megzavarta a repülőgépeket. Az észlelésről 2017-ben kerültek nyilvánosságra felvételek, amelyeket az amerikai haditengerészet két évvel később nyilvánosan is megerősített.

A technológia, amellyel szembesültünk, messze felülmúlta mindazt, amivel rendelkeztünk, rendelkezünk, vagy amit a következő több mint tíz évben ki akarunk fejleszteni

− idézi Fravort a BBC tudósítása.

David Grusch, a légierő volt hírszerző tisztje utalt arra, hogy a kormánytisztviselők elhallgatták az információkat és megbüntették a bejelentőket,

de, mint mondta, a titkosítási törvények miatt a nyilvánosság előtt nem közölhetett további részleteket.

Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselő arról kérdezte Gruscht, hogy a kormány által megszerzett űrhajókban találtak-e biológiai anyagokat. Ezt Grusch megerősítette. A következő kérdésre, miszerint emberi vagy nem emberi anyagokról volt-e szó, a volt hírszerző így válaszolt:

Nem emberi, ez volt a programról közvetlenül tudó emberek értékelése, akikkel beszéltem

− válaszolta Grusch, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy személyesen soha nem látta az idegen testeket.

A szemtanúk sürgették egy olyan hivatalos eljárás kialakítását a katonai személyzet illetve a lakosság számára, amelynek részeként jelenthetik a megmagyarázhatatlan észleléseket.

„Szükségünk van egy olyan rendszerre, ahol a pilóták jelenthetik az észleléseket anélkül, hogy elveszítenék az állásukat” − mondta Ryan Graves, az Americans for Safe Aerospace ügyvezető igazgatója, a képviselőház pedig késznek mutatkozott a kérés teljesítésére.

Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő szerint az ufók „komoly fenyegetést jelenthetnek katonai és polgári repülőgépeinkre, és ezt meg kell érteni.”

Felmerültek azonban némileg szkeptikus hangok is. Eric Burlison Missouri állambeli republikánus képviselő például nehezen tudja elhinni, hogy azok a lények, akik több milliárd mérföldet tudnának utazni a Földig, elég „inkompetensek” lennének ahhoz, hogy lezuhanjanak. Feltette továbbá a valószínűleg sokakat foglalkoztató kérdést: az ufóként bejelentett objektumok nem lehetnek esetleg titkos katonai projektek termékei?

Az ufótéma akkor került át a zavaros összeesküvés-elméletek mély bugyrából a fősodratú médiába, amikor 2017-ben a The New York Times beszámolt arról, hogy létezik egy titkos Pentagon-program az azonosítatlan légi jelenségek vizsgálatára.

A program mögött a szenátus korábbi többségi vezetője, Harry Reid állt, aki Nevada államot – és így a hírhedt 51-es körzetet – képviselte.

A New York Times, valamint a To The Stars Academy of Arts and Science nevű szervezet három olyan videót is közzétett, amelyek megmagyarázhatatlan találkozásokat mutatnak az ufókkal. Azóta az amerikai hadsereg megerősítette ezeket a találkozásokat, azonban nem kívánt találgatásokba bocsátkozni az eredetükről.

A szerdai, televízió által is közvetített kongresszusi meghallgatáson ritkaságszámba menő módon szinte minden törvényhozó a szóban forgó témára összpontosította a kérdéseit.

„Sok amerikait mélyen érdekel ez a kérdés” − mondta Jared Moskowitz floridai demokrata képviselő. „És nem kellene, hogy csak a földönkívüli eredet lehetősége hozzon össze minket.”

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)