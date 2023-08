Az ENSZ-nek már volt béketerve a tűzszünethez, de Moszkva és Kijev sem kért belőle

Kőrösi Csaba elnökségi évét értékelve kifejtette, hogy „ami tavaly még csak előrejelzés volt, az ma már tény, miszerint megyünk bele az utóbbi hetven év legmélyebb, legösszetettebb, legkomolyabb válságába”. A változások egyik összetevőjeként írta le, hogy új világrend van kialakulóban, aminek nagyon-nagyon komoly része egy geopolitikai csata. – Hogy ez két- vagy többpólusú világot eredményez majd, az a közeli hónapok, vagy talán évek eredménye, ugyanakkor ennek ráhatása minden egyéb folyamatra rendkívül erős – mondta, és hozzátette:

két nagy vezető hatalom próbálja összeszervezni a világot egy konfliktusos logika mentén.

Az ukrajnai háború az ENSZ-en belül is új helyzetet teremtett, és felmerül a kérdés, hogy vajon a szervezet alapértékei vesznek-e most el, vagy maga az ENSZ – jelentette ki Kőrösi Csaba. A háború lezárásának esélyeiről szólva emlékeztetett: az ENSZ Közgyűlés elnökeként tavaly decemberben volt egy kidolgozott javaslata Kijev és Moszkva számára egy kilencven napos tűzszünetre, ám mielőtt ezt nyilvánosságra lehetett volna hozni, mindkét fővárosból érkezett egy jelzés, hogy „nincs itt az ideje a tűzszünetnek”. Egy győzelemre törő katonai logika látszik a két fél részéről, és mindkét oldal rendelkezik nemzetközi támogatókkal is – mutatott rá.

Attól tartok, hogy az az egyértelmű, mindent elsöprő győzelem, amiben mindkét fél hitt, vagy hisz, az belátható időn belül nem következik be

– fogalmazott. Szerinte „be fog következni az a pillanat, amikor – talán a csendes, háttérben zajló egyeztetéseknek köszönhetően – le kell, hogy üljenek a felek egy komoly tárgyalásra, de ez nem ezen a héten lesz, talán nem is a jövő héten”. Úgy vélte, hogy „nagyon-nagyon szerencsés esetben” egy ilyen tárgyalás az idén elkezdődhet.