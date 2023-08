Az Orbán-fóbiás ukrán újságíró nem tud leszállni az OTP-ről

Nincs olyan hét, hogy Vitalij Glagola ungvári újságíró ne hallatna magáról, amennyiben az ukránokat is érintő magyar vonatkozású ügyekről van szó. Az ismert kárpátaljai tollforgató, aki gyakran közöl negatív tartalmú, kontextusból kiragadott hírt a magyarokról, most egy olyan hivatkozást osztott meg, ahol a szerinte háborús bűnös cégek logói, köztük az OTP Banké is szerepel.

Glagola egy bizonyos Artur Mikho bejegyzését osztotta meg, aki arról ír büszkén, hogy a Work.ua munkaközvetítő cég ezentúl nem szolgálja ki az alábbi cégeket. Glagola hozzáteszi: jegyezzük meg a brandeket!

Nyilvánvaló, hogy a kárpátaljai újságíró megosztása az OTP ellen szól, hiszen a többi márka közül jó, ha egy megtalálható még Kárpátalján.

Glagola pár órával később már egy bizonyos Yaryna Klyuchkovska hasonló tartalmú bejegyzését is megosztotta, aki posztjában szintén helyesli, hogy az ukrán munkaközvetítő megszüntette a közös munkát az említett márkákkal. Aztán pedig hosszú okfejtésbe kezd, amivel azt akarja sugallni, mintha az említett cégek háborús bűnösök lennének, csak azért, mert Ukrajna feltette őket egy általa kreált szankciós listára.

Korábban a Magyar Nemzet is megírta, hogy a belügyi hatóságokkal szembeötlően jó kapcsolatokat ápoló Glagola korábban Ukrajna NATO-kudarcáért is a magyarokat hibáztatta.